В России появятся агроагрегаторы

Опубликовано: 11.04.2023

Понятие «фермерская продукция» могут закрепить на законодательном уровне, а ее реализацию хотят разрешить не только на традиционных рынках, но и в торговых сетях. Соответствующий законопроект подготовлен в Совете Федерации, положительный отзыв Правительства планируется получить в весеннюю сессию. Об этом заявил глава Комитета палаты по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных на заседании профильного комитета 11 апреля.

Законопроектом будет определено понятие «фермерская продукция» и даны полномочия регионам создавать необходимую для ее сбыта инфраструктуру, рассказал сенатор.

«Мы наделяем регионы правом и полномочиями создавать условия и инфраструктурно поддерживать создание агроагрегаторов. Самые эффективные агроагрегаторы могут быть созданы именно на базе сельскохозяйственных кооперативов. Также можно создавать агроагрегаторы на базе торговой сети, коммерческой организации», — уточнил парламентарий.

В Совфеде 10 апреля состоялось совещание под председательством спикера палаты Валентины Матвиенко. Оно было посвящено теме реализации продукции малых сельхозпроизводителей через крупные торговые сети.

Источник - Парламентская газета