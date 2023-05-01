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«Умный калькулятор» поможет построить загородный дом

Опубликовано: 01.05.2023

Россельхозбанк запустил калькулятор строительства жилого дома на платформе Своё Село экосистемы Своё. Теперь пользователи получат возможность оценить объем подготовительных работ и составить предварительную смету проекта загородного дома с учетом расходных материалов.

Чтобы завершить проект загородного дома в срок, нужно заранее распланировать бюджет проекта и определить его сметную стоимость. Подобную работу обычно выполняют приглашенные специалисты, которые знакомы с актуальной стоимостью монтажных работ и ценами на необходимые материалы.

Умный калькулятор строительства жилого дома поможет заказчику самостоятельно оценить, во сколько обойдется проект по строительству дома под ключ. Такой калькулятор рассчитает общую стоимость строительных мероприятий и расходных материалов, определит, какие работы необходимы в зависимости от конструктивных особенностей здания.

Калькулятор знает, какие технологии должны быть обязательно учтены при создании дома. Он отобразит как обязательные, так и дополнительные работы. Так пользователь увидит опции, которые необходимы при строительстве дома. Например, если пользователь выбирает тип фундамента, то обязательными работами станут бетонирование и погружение свай. Помимо этого, есть возможность выбрать дополнительные услуги, например, по монтажу электрики. В этом случае можно выбрать только те работы, которые ему необходимы.

Рядом с каждым видом работы указана актуальная цена за услугу, которая рассчитывается на основании аналитики по региону строительства. При eё формировании учитывается предполагаемая площадь будущего дома. Кроме того, на каждом этапе доступна промежуточная стоимость проекта.

По итогам расчетов алгоритмы калькулятора подберут подходящих по региону подрядчиков из числа аккредитованных. В первую очередь пользователь увидит услуги партнеров, которые могут наиболее полно выполнить весь спектр рассчитанных работ и указали цены на сайте.

«Благодаря нашему новому инструменту пользователи смогут распланировать процесс строительства и составить предварительную смету, с которой обратятся к подрядчику. Нативный интерфейс поможет сориентироваться и выбрать подходящий набор услуг с учетом выделенного бюджета. Поиск надежного подрядчика — это долгий и сложный процесс, который с помощью калькулятора строительства жилого дома можно решить в несколько кликов. Он подскажет наиболее актуальных подрядчиков, представленных на платформе Своё Село, при этом выбор будет достаточно широким: всего на ресурсе доступно свыше 8700 услуг, более 2600 проектов загородных домов и более 400 архитектурных проектов от аккредитованных банком подрядчиков», – прокомментировала Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.

Кроме того, по итогу работы пользователь сможет скачать проект предварительный сметы в формате pdf. Полученная информация поможет скорректировать финансовые риски еще на этапе планирования и обеспечить прозрачную коммуникацию между заказчиком и застройщиком.

Справка

Cвоё Село — портал Россельхозбанка с ипотекой на загородную недвижимость в сельской местности и сервисами для создания комфортной жизни за городом. Проект постоянно развивается, например, в 2023 году была реализована возможность для партнеров подавать заявку на аккредитацию в Банке в онлайн-формате. Активно совершенствуется витрина объектов загородной недвижимости. Благодаря ей посетители ресурса могут забронировать недвижимость от подрядчиков.

Источник - Россельхозбанк

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