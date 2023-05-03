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Только наши саженцы: новая мера поддержки садоводов

Опубликовано: 03.05.2023

Со второго полугодия 2023-го российские садоводы смогут получать субсидии на закладку садов только при условии, если используют отечественные саженцы. Об этом сказал директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов на сессии по садоводству в ходе Кавказской инвестиционной выставки, сообщает «Интерфакс».

«Мы дали первое полугодие 2023 года для того, чтобы садоводы завезли все саженцы и ими произвели закладку по ранее заключенным контрактам», — уточнил Некрасов, отметив, что «нужно поддерживать свое питомниководство».

«Играть в лотерею "привезут — не привезут саженцы" мы больше не можем», — добавил он.

По словам Некрасова, очень важно сформировать в стране собственную базу посадочного материала и питомников. Поэтому он призвал региональные власти обратить внимание на такую меру поддержки садоводов, как увеличение с 20% до 50% компенсации затрат на создание селекционно-семеноводческих центров, в том числе плодово-ягодных культур. В частности, по его оценке, это очень хорошая возможность для развития садоводов Северо-Кавказского федерального округа.

В 2023 году на субсидирование закладки и ухода за многолетними насаждениями предусмотрено 7,33 млрд руб. господдержки против 5,01 млрд руб. в 2022-м. Большая часть средств — 5,12 млрд руб. (3,4 млрд руб. в 2022 году) — приходится на регионы Северного Кавказа. Доля округа в производстве продукции садоводства по итогам прошлого года составила 38% против 32% в 2021 году, в закладке многолетних насаждений — 32% портив 27%, привел данные Некрасов.

В ноябре прошлого года «Агроинвестор» писал, что питомниководы и садоводы России обратились в Минсельхоз с предложением не давать субсидии покупателям импортных саженцев. А глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов направил письмо с соответствующей просьбой президенту Владимиру Путину. Предоставление субсидий покупателям российских саженцев даст возможность увеличить объем производства посадочного материала в России, также это позволит полностью уйти от импорта саженцев в ближайшие годы, считает Темрезов.

В феврале председатель совета директоров плодообъединения «Сады Ставрополья» Айдын Ширинов говорил «РБК Кавказ» о проблеме засилья импортных саженцев по демпинговым ценам и выражал надежду, что государство в ближайшее время «поставит точку» в этом вопросе и начнет стимулировать приобретение российского посадочного материала.

«Ни о каком запрете ввоза импортных саженцев пока речь не идет, мы лишь добиваемся равных условий с зарубежными питомниками», — уточнял Ширинов.

Гендиректор компании «Технологии Роста» Тамара Решетникова ранее говорила «Агроинвестору», что зависимость от импорта посадочного материала в интенсивном садоводстве составляет 80%. В традиционных садах почти на 100% используется отечественная селекция, однако их вклад в товарное производство десертного яблока каждый год сокращается и в целом очень небольшой. Почти все интенсивные сады, которые были заложены около семи лет назад, работают на саженцах итальянской, польской или сербской селекции. При этом пятый пакет санкций против России включает запрет на экспорт в Россию различного посадочного материала, что усложнило поставки. Президент Ассоциации садоводов Игорь Муханин считает, что собственных саженцев в России достаточно, а их качество выше, чем импортных.

«Благодаря поддержке Минсельхоза мы ежегодно удваиваем количество питомников», — отмечал он.

Источник - АГРОИНВЕСТОР

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