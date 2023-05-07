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Строительство бань и сараев упростят

Опубликовано: 07.05.2023

В России утверждены критерии вспомогательных сооружений и построек, которые могут возводиться рядом с основным зданием без разрешения на строительство. Речь идет в том числе о банях и теплицах, говорится на сайте кабмина.

Постановление определяет площадь, месторасположение, высотные и прочие характеристики вспомогательных объектов в зависимости от случаев строительства. Например, при возведении промышленных объектов вспомогательная постройка не сможет быть площадью свыше 1,5 тыс. кв. м.

На приусадебных участках или участках, где строят частный дом, вспомогательные постройки не могут быть выше трех этажей или 20 метров. Это касается теплиц, бань, колодцев, сараев и навесов, погребов и прочих сооружений, нужных гражданам для бытовых и иных нужд.

Важно, чтобы сооружение строилось на одном участке с основным объектом, а его возведение было предусмотрено проектной документацией.

Документ вступит в силу 1 сентября 2023 года. Появление четких критериев, по которым можно будет установить, являются ли постройки вспомогательными, позволит снизить число жалоб и судебных споров по этому поводу, рассчитывают в кабмине.

Источник - Парламентская газета

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