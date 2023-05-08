Служба «одного окна» для ИЖС

Опубликовано: 08.05.2023

В цифровом сервисе предлагается объединить возможности заключить договор с подрядчиком, взять ипотеку, выбрать проект и подобрать стройматериалы.

На портале нормативных правовых актов опубликован проект постановления правительства о создании цифрового сервиса — службы одного окна для строительства частного жилья.

В документе отмечается, что за счет повышения доступности госуслуг будут снижены административные барьеры для такого строительства. Предполагается, что заинтересованные в строительстве дома граждане получат возможность оформить кредит, заключить договор с проектной организацией, подрядчиком и поставщиками, в том числе на ведение работ, выбор проекта и поставки стройматериалов, в режиме одного окна.

В проекте кабмина отмечается, что такой цифровой сервис должен способствовать росту объема строительства частных домов.

Каждый второй россиянин из тех, кто планирует строить загородное жилье, готов потратить на постройку частного дома до 3 млн руб. Подробнее о том, что можно построить за эту сумму, читайте в материале «РБК-Недвижимости».

Источник - РБК.Недвижимость