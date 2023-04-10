Реализуй мечту: участок в поселке «Междуречье на Валдае» успешно разыгран на ВДНХ

Опубликовано: 10.04.2023

C 6 по 9 апреля в 55 павильоне на ВДНХ проходила 36-я выставка загородных домов, инженерных систем и отделочных материалов «Загородный дом».

В выставке принимали участие российские производители и поставщики домов, строительных и отделочных материалов, инженерных коммуникаций. Более 40 компаний представили широкий выбор продукции для строительства и обустройства загородного дома.

Проект «Мой гектар» в рамках выставки «Загородный дом» проводил розыгрыш земельного участка.

Для того чтобы участвовать в розыгрыше, необходимо было получить электронный билет по промокоду «гектар» или заполнить специальную форму у стенда проекта «Мой гектар» на выставке. Все заполненные бланки были опущены в лототрон, и случайным образом был выбран билет с именем счастливого обладателя гектара земли.

Объявление победителей розыгрыша состоялось 9 апреля в 14:00. По счастливой случайности победительница ожидала объявления результатов на выставке, рядом со стендом. В первые секунды, когда назвали ее имя и фамилию, она не поверила своему счастью, однако это было приятное удивление. Сертификат был вручен на месте под общие аплодисменты.

Напомним, что победитель розыгрыша «Реализуй свою мечту» получила 1 гектар земли в поселке «Междуречье на Валдае», который можно использовать под организацию личных, садоводческих и фермерских хозяйств.

Следите за нашими новостями, у нас выиграть 1 гектар реально.