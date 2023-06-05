Проект «Мой гектар» стал лауреатом Программы «Лучшие социальные проекты России»

Опубликовано: 05.06.2023





1 июня в Radisson Resort, Zavidovo Тверской области были объявлены лауреаты в рамках XI Программы «Лучшие социальные проекты России».

«Лучшие социальные проекты России» и «Лучшие ESG-проекты России» — это ежегодные мероприятия, проводимые с целью поддержки общественных инициатив в области экологического, социального и корпоративного управления и создания условий для устойчивого развития.

В состав экспертного совета Программы вошли представители бизнеса, государственных и общественных структур.

В течение дня выступали спикеры из разных сфер и направлений, представляющие проекты в различных категориях: «Развитие региональных территорий», «Корпоративные проекты», «Благотворительность», «Образование и наука», «Благоустройство территорий», «Развитие внутреннего туризма», «Поддержка малого и среднего бизнеса» и другие.

Участники Программы приняли участие в Форуме «Три кита национальной повестки: благотворительность, социальные инвестиции, устойчивое развитие». Форум стал площадкой для детального обсуждения вопросов в области социальных инициатив. Десятки экспертов и представителей бизнеса, реализующих свои проекты, получили возможность не только обменяться успешным опытом, но и обсудить проблемы и получить советы от единомышленников.





От лица проекта «Мой гектар» выступил директор по развитию Игорь Калинин, который представил инициативную программу «Время жить на своей земле» в номинации «Развитие региональных территорий». Спикер рассказал о концепции личных хозяйств как эффективном решении экономических вызовов в период кризисов, которые особенно затронули северо-западный регион и часть центрального региона, включая Тверскую, Ярославскую, Костромскую и Владимирскую области.

Цель инициативы — вернуть россиян на землю.

Задача — обеспечить доступной собственной землей для жизни. Дать возможность организовать коллективное развитие земельных участков, жить и работать на своей земле.

В рамках проекта планируется создать 1000 поселков по всей России, вовлечь в развитие сельских территорий более 500 000 человек, освоить более 1 000 000 гектаров.

Игорь Калинин подробно рассказал о работе проекта «Мой гектар»: о привлечении инвестиционного потенциала в регион, развитии территорий с использованием небюджетных средств, а также о развитии фермерства и сельского хозяйства в Тверской области совместно с собственниками земельных участков. Их владельцы активно строят семейные фермы, развивают агротуризм и организуют собственные хозяйства, способствуя развитию мелкого агропромышленного бизнеса в регионе.

Докладчик подчеркнул, что проект активно участвует в развитии инфраструктуры района, включая создание коммуникаций, подведение электричества, строительство дорог для внутреннего и внешнего использования. Особое внимание уделяется созданию новых рабочих мест и увеличению поступлений налогов в бюджет области.

Игорь Калинин также рассказал о поддержке социальных слоев населения: участки предоставляются бесплатно или по льготной цене ветеранам, многодетным, участникам боевых действий.

Проект «Мой гектар» был объявлен лауреатом Программы «Лучшие социальные проекты России» в номинации «Развитие региональных территорий».





День был завершен торжественной церемонией награждения лауреатов Программы, всего в конкурсе участвовало более 500 претендентов.

В Программе соревновались такие участники, как: ООО «Солнце Москвы» с проектом «Солнце Москвы», Холдинг «Российские железные дороги» с проектом «Поезд Деда Мороза», Группа Газпромбанк Лизинг с финансированием модульных котельных в Хабаровском крае, Банк ВТБ (ПАО) — Электронный документооборот с госорганами в интернет-банке ВТБ Бизнес, АО «Редакция «Вечерняя Москва» и Департамент строительства города Москвы — с проектом «Москва строится», ООО «Капитал Лайф Страхование жизни» — Защита благосостояния россиян, ООО «ГПМ Радио» АВТОРАДИО — с проектом «Поехали по городам» и другие.





Пресс-служба «Мой гектар»