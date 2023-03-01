Новости Сервисной компании «Мой гектар» 22 февраля – 1 марта 2023
В каком поселке скоро будет электричество, а в каком — дороги?
Весна идет — весне дорогу. Но работы в наших поселках не прекращались даже в февральские морозы. Узнайте, где идет прорезка дорог, установка ЛЭП, и убедитесь, что СК «Мой гектар» — надежный партнер.
Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»
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Срезка территории
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Разравнивание территории
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Расчистка территории
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Вынос технических точек
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Установка межевых знаков
Поселок «Имение Алексеевское»
Развитие поселка
Специалисты СК «Мой гектар» приступили к монтажу изоляторов на столбах ЛЭП. В поселке продолжается расчистка территории в районе линий электропередач.
Также проведены кадастровые работы: установлены металлические межевые знаки для клиентов — 21 штука.
Поселок «Усадьба Бельгардов»
Развитие поселка
Рабочие продолжают монтаж и проверку системы отопления в доме управляющего:
- сборка и установка батарей;
- пайка полипропиленовых труб и кранов;
- установка циркуляционного насоса;
- опрессовка системы;
- запуск и регулировка системы.
Продолжаются и электромонтажные работы. Специалисты занимались соединением электрических кабелей в распределительных коробках для освещения и розеток. Была произведена разметка и протяжка кабеля в металлическую гофру, подготовка отверстий, прокладка кабеля от первого распределительного щита до второго. Для котлов отопления также был проложен кабель для подключения к электричеству.
Поселок «Усадьба в Завидово»
Развитие поселка
Стройбригада выполняла работы по расчистке территории, срезке полотна дороги 180 метров и разравниванию дороги с обеих сторон 900 метров.
Поселок «Усадьба на Волге 3»
Развитие поселка
Рабочие произвели прорезку дороги и разравнивание вынутого грунта 230 метров. Также в поселке были выполнены кадастровые работы — вынос технических точек 850 метров.
Поселок «Малая родина»
Развитие поселка
В поселке специалисты Сервисной компании занимались расчисткой профиля дорог от лесопосадок 380х12 метров.
Поселок «Москва Тверская 2»
Развитие поселка
Проведены кадастровые работы: установлено 10 деревянных и 5 металлических межевых знаков для клиентов, а также вынесены технические точки под расчистку.
Поселок «Москва Тверская 3»
Развитие поселка
Сервисная компания осуществляла расчистку полотна дороги от лесопосадок 1900х12 метров.
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!
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