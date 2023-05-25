Новости Сервисной компании «Мой гектар» 18–24 мая 2023
Олег Киреев, директор по развитию СК «Мой гектар»
Добрый день, друзья!
В поселках проекта «Мой гектар» продолжаются дорожно-строительные работы и благоустройство территорий. Техника трудится по всем фронтам: производится прорезка дорожного полотна, оканавливание дороги, расчистка территории от ненужной растительности. Расскажем, что и где сделано за неделю.
Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»
|
Расчистка территории
|
600 м
|
Разметка дороги
|
985 м
|
Оканавливание территории
|
1164 м
|
Установка межевых знаков
|
90 шт.
Поселок «Малая родина»
Развитие поселка
При помощи бульдозера наши строители выполняли работы по расчистке территории от лесопосадок 600 метров и разметке дороги 985 метров.
Работы в поселке «Малая родина 1» завершены, стройбригада перемещается в поселок «Малая родина 2».
Поселок «Мое поместье»
Развитие поселка
Осталось всего 6 километров до завершения дорожных работ.
В поселке проведены кадастровые работы — вынос технических межевых знаков под расчистку.
Поселок «Усадьба в Завидово»
Развитие поселка
В поселке начались сельскохозяйственные работы. Работает трактор. В настоящее время мы проводим вспашку, затем планируется боронование, посадка и обработка участков для клиентов, которые обратились к нам.
Кстати, у вас еще есть время оставить заявку на сельскохозяйственные работы.
Поселок «Усадьба на Волге 2»
Развитие поселка
Наши рабочие выполняли прорезку дороги и разравнивание вынутого грунта 50 метров. В этом им помогал бульдозер Dressta TD-15H.
Поселок «Усадьба на Волге. Лаптево»
Развитие поселка
В поселок переброшен грейдер, чтобы произвести работы по выравниванию дорог.
Поселок «Усадьба Бельгардов»
Развитие поселка
На данный момент завершаются наружные работы по дому управляющего:
- покраска стен;
- выравнивание, шлифовка, покраска торцевых бревен;
- демонтаж лесов.
На следующей неделе дом будет готов к сдаче.
В поселке собрана трансформаторная подстанция (КТП), и подготовлено все к монтажу. В ближайшее время будут устанавливаться столбы ЛЭП, фонари.
Поселок «Имение Алексеевское»
Развитие поселка
Отделочные работы по дому управляющего практически завершены. К середине следующей недели дом будет полностью готов к сдаче.
В поселке продолжаются дорожно-строительные работы, которые включают отведение воды, перекладку труб и оканавливание дороги 1164 метра.
Поселок «Sinergy Country Club»
Развитие поселка
СК «Мой гектар» выполнила работы по планировке обочины 310 метров с обеих сторон и 660 метров с одной стороны. В помощь был переброшен экскаватор Cat 330.
Кадастровые работы в поселках
В поселках проекта за неделю было установлено 90 межевых знака:
- «Малая родина» — 12 металлических знаков;
- «Имение Алексеевское» — 21 металлический знак;
- «Долина Вазузы» — 8 металлических и 22 деревянных знака;
- «Междуречье на Валдае» — 9 деревянных знаков;
- «Усадьба Бологое» — 12 металлических и 18 деревянных знаков.
Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.
Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка.
Будьте в курсе новостей вместе с нами!
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