Новости Сервисной компании «Мой гектар» 16–22 марта 2023

Опубликовано: 23.03.2023





Дороги, электричество, дом управляющего: что сделано в поселках за неделю

Каждую неделю собственники участков проекта «Мой гектар» получают актуальные новости о том, какие работы выполняются на территории поселков. Расскажем подробно, что нового сделано за неделю.

Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»

Срезка, оканавливание и разравнивание территории 1700 м Расчистка территории 350 м Установка межевых знаков 48 шт.





Поселок «Москва Тверская 3»

Развитие участка

Стройбригада выполняла работы по расчистке дорог от лесопосадок 250х12 метров, а также по уборке снега и разметке полотна дороги 1100х12 метров.





Поселок «Малая родина»

Развитие поселка

Специалисты СК «Мой гектар» производили разметку дорог и расчистку от лесопосадок 100х12 метров. В поселке также выполнены кадастровые работы — вынос технических точек под расчистку.





Поселок «Новая жизнь»

Развитие поселка

Наши специалисты провели кадастровые работы в поселке, а именно установили 26 металлических межевых знаков для клиентов.

Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

Строители Сервисной компании занимались срезкой дорожного полотна и оканавливанием с обеих сторон 420 метров.





Поселок «Усадьба на Волге 3»

Развитие поселка

В поселке рабочие выполнили прорезку дороги и разравнивание вынутого грунта 180 метров.





Поселок «Имение Алексеевское»

Развитие поселка

Наши специалисты произвели установку трансформаторной подстанции (ТП) в поселке.

В доме управляющего также продолжаются работы. На веранде рабочие осуществили настил террасной доски, подшивку потолка и установили двери ПВХ.

Также были проведены кадастровые работы по установке металлических межевых знаков для клиентов — 22 штуки.





Поселок «Усадьба Бельгардов»

Развитие поселка

Продолжаются внутренние работы в доме управляющего:

декоративная облицовка столбов доской;

монтаж плинтуса по периметру помещений;

установка наличников на окна.

Выполняются электромонтажные работы: установка кабель-канала для дальнейшей укладки кабельной линии для систем электроосвещения и бытовой электрической сети, а также установка автоматики управления светом. Кроме этого, наши специалисты произвели монтаж системы временного освещения.





Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка. Будьте в курсе новостей вместе с нами!