Заявка
Позвонить
Баннер
Проект «Мой гектар»

Новости Сервисной компании «Мой гектар» 01–07 июня 2023

Опубликовано: 08.06.2023


Олег Киреев, директор по развитию СК «Мой гектар»

Добрый день, друзья!

Собственник участка для нас является полноправным партнером-соинвестором. Поэтому мы еженедельно сообщаем о том, что происходит на территории поселков проекта «Мой гектар».


Читайте новости и развивайте свой поселок вместе с СК «Мой гектар»


Расчистка территории

1100 м

Разметка дороги

800 м

Оканавливание территории

1985 м

Прорезка и разравнивание вынутого грунта

1400 м

Установка межевых знаков

111 шт.


Поселок «Мое поместье»

Развитие поселка

Сервисная компания «Мой гектар» завершает работы по расчистке территории: произведена расчистка полотна дороги от лесопосадок 1000х12 метров, а также разметка дороги по полю и кустам 900х12 метров.


Поселок «Малая родина 2»

Развитие поселка

В поселке проведены кадастровые работы: вынос технических межевых знаков под расчистку территории.


Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

Наши рабочие выполняли земляные работы в поселке, организовали 6 проездов:

  • отсыпка траншеи;
  • перемещение и планировка песка;
  • трамбовка песка виброплитой;
  • укладка труб для водоотведения;
  • заделка стыков;
  • обратная отсыпка траншеи песком.

На следующей неделе будет переброшен бульдозер и каток для выравнивания, досыпки грунта. Также продолжаются сельскохозяйственные работы в поселке.


Поселок «Усадьба на Волге»

Развитие поселка

На завершающей стадии строительство дорог. В ближайшее время планируется сдача зоны стандартного развития и зоны интенсивного развития.


Поселок «Усадьба на Волге 2»

Развитие поселка

Выполнены кадастровые работы: вынос технических точек под дороги 1900 метров.


Поселок «Усадьба на Волге 3»

Развитие поселка

Используя бульдозер, наша стройбригада занималась расчисткой территории от лесопосадок 100 метров, прорезкой дороги 1210 метров и разравниванием вынутого грунта 1210 метров.


Поселок «Новая жизнь»

Развитие поселка

В поселке произведен демонтаж и монтаж деревянной опоры въездной группы.


Поселок «Усадьба Бельгардов»

Развитие поселка

Проведены кадастровые работы: вынос технических точек под опоры линий электропередач (38 точек). Наши рабочие приступили к установке столбов ЛЭП и натягиванию проводов в поселке. Закончена покраска дома управляющего.


Поселок «Имение Алексеевское»

Развитие поселка

Специалисты СК «Мой гектар» завершают работы по отводу воды. Проведены работы по оканавливанию дороги 1421 метр с помощью экскаватора Doosan 175, копке траншей для установки дренажных труб, укладке труб, выравниванию грунта и выравниванию дорог.


Кадастровые работы в поселках

В поселках проекта за неделю было установлено 111 межевых знаков:

  • «Усадьба в Завидово» — 24 металлических знака.
  • «Долина Селигера» — 9 металлических и 20 деревянных знаков.
  • «Мое поместье» — 13 металлических и 45 деревянных знаков.

С 13 июня будут начаты работы в зоне стандартного развития в поселке «Долина Селигера». На место прибудет бригада и кадастровые инженеры, а также необходимая техника.


Напоминаем, что за ходом работ в вашем поселке можно следить в Личном кабинете.

Там же вы можете заказать любую услугу по развитию участка.

Будьте в курсе новостей вместе с нами!

Поделиться:

Читайте также:

09.06.2023

Давайте строить дружно! Видеоозывы наших клиентов

08.06.2023

Новости Сервисной компании «Мой гектар» 01–07 июня 2023

07.06.2023

«Мой гектар» представил земельные участки с доходностью до 200% годовых

07.06.2023

Купить дом можно в ипотеку через эскроу

07.06.2023

Как фермер сможет управлять бизнесом через смартфон?

07.06.2023

Какие ягоды стоит посадить фермеру на своем участке?

06.06.2023

Глэмпинг на селе или как развивается экотуризм

05.06.2023

Спрос сельхозпродукцию из России растет

05.06.2023

Вентиляция в загородном доме: как обеспечить комфорт

Все новости
моепоместье.рф
Поселок месяца

Хотите узнать подробнее о проекте?

Оставьте заявку, мы отправим вам презентацию о проекте на почту

  • Заявка отправлена
    Заявка на консультацию успешно отправлена, в ближайшее время с вами свяжется земельный эксперт.
  • Произошла ошибка
    Во время отправки заявки возникли сложности, пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз. Если это не помогает, свяжитесь с нами по телефону, пока мы восстанавливаем работоспособность:
    +7 495 545-43-23

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

© 2016-2023 Все права защищены. Политика конфиденциальности | Правила использования подарочного сертификата | Информация на сайте не является публичной офертой. На сайте используется reCAPTCHA и политика конфиденциальности Google: политика, условия.

Информация на сайте не является публичной офертой

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации либо другими его Статьями.

Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, оставьте заявку на консультацию.

Гражданский кодекс РФ. Статья 437.
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).