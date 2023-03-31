Можно ли взять ипотеку на строительство дома

Опубликовано: 31.03.2023

Ипотеку под индивидуальное жилое строительство предлагают многие банки. Доступность кредитных средств заставляет задуматься будущих застройщиков, в чем кроется подвох. Как такового подвоха нет, просто банковские учреждения защищают себя и выдвигают ряд условий, которые должны соблюдаться при ведении строительства.

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Требования к земельному участку

Земельные участки имеет разное назначение, поэтому строительство дома возможно не на каждом. Надел должен находиться на территории населенного пункта и относиться к землям, предназначенным под ИЖС.

Узнать эту информацию несложно – нужно заказать выписку из ЕГРН или воспользоваться онлайн-сервисом. Эти действия нужно выполнить в любом случае, чтобы получить достоверные данные о земле, в частности – наличие обременений. Кроме этого, строительство нельзя начинать до момента установления точных границ, поэтому нужно убедиться, проводилось ли межевание участка.

Строительство дома – это не самоцель, ведь жилище должно быть комфортным, а условия проживания – соответствовать современным стандартам. Таким образом, следует разобраться, подведены ли инженерные коммуникации и имеется ли возможность их подведения. Большое значение имеет наличие развитой инфраструктуры и подъездных путей.

Участок должен стоять на кадастровом учете и иметь разрешенный вид использования – ИЖС. Соответствие размеров предельным значениям ПЗЗ – одно из важных условий возможности индивидуального жилого строительства. Возводить дом запрещено, если участок имеет площадь менее 3 соток.

Требования к дому

Дом должен соответствовать определенным критериям:

здание должно стоять отдельно;

дом не поделен на отдельные квартиры;

высота не должна превышать 3 этажа.

Ограничений по площади закон не предусматривает. При строительстве домов площадью до 500 м² нужно уведомлять местную администрацию о начале и завершении строительства. На строительство домов более 500 квадратов придется согласовывать проектную документацию, провести ее экспертизу и получить разрешение.

Условия ипотеки

Перед оформлением ипотеки на строительство дома следует разобраться с ее условиями. Федеральный закон от 20.10.2022 N 406-ФЗ регулирует правоотношения между заемщиком и банком. Ключевой момент ипотеки под ИЖС заключается в том, что возможно обеспечение обязательств незавершенным строительством, а также материалами и оборудованием для его ведения.

Еще один важный момент, который должен понимать заемщик – ипотека не прекращается после завершения строительства дома. Ипотека под ИЖС отличается от приобретения квартиры, когда сначала подбирается жилье, а затем под него выделяются средства. В случае с возведением дома банк сначала определяет сумму, которая будет в дальнейшем расходоваться на строительство.

Ипотека под строительство дома – более обременительный проект по сравнению с покупкой квартиры. Как правило, процентные ставки более высокие, и первоначальный взнос составляет не менее 25%, а это внушительная сумма. Перед началом строительства потребуется утвержденный план, по его окончании – соответствующие бумаги, подтверждающие этот факт. Срок ипотеки под ИЖС зависит от банка, в среднем она выдается на 30 лет.

Требования к заемщику

Несмотря на некоторые отличия требований банков в отношении заемщиков, у всех условия примерно одинаковые. Ипотека под ИЖС выдается дееспособным гражданам РФ, которые достигли 21-летнего возраста, но не старше 75 лет. Человек должен иметь стаж работы на последнем месте не менее 6 месяцев, а общий стаж быть минимум один год. У каждого банка могут быть нюансы в части требований по возрасту и стажу, но наличие созаемщика – обязательное условие.

Требования к недвижимости

В каждом банке действуют свои правила, поэтому требования как к заемщику, так и к недвижимости могут отличаться. Существуют общие правила, на которые следует обратить внимание.

Строительство дома разрешается в любом регионе РФ.

Должны соблюдаться нормы Градостроительного кодекса.

Земля, на которой ведется строительство, должна находится в собственности заемщика или взята им в аренду.

Дом соответствует проектно-сметной документации и построен в указанные сроки.

Место строительства дома доступно для банка.

Советы юристов

Перед визитом в банк нужно тщательно взвесить все за и против, а также отчетливо понимать следующие моменты.

Если не будет возможности выплатить задолженность банку, то имущество может быть арестовано или продано в счет погашения долга.

Условия ипотеки под ИЖС могут сильно отличаться в разных кредитных организациях.

Перед подписанием договора следует его детально изучить, чтобы дополнительные платежи не оказались неожиданностью.

Следует не забывать о возможности получения налогового вычета.

Вопрос, можно ли взять ипотеку на строительства дома, не стоит в принципе. Однако чтобы получить одобрение банка – нужно, чтобы были соблюдены все требования, которые предъявляет к заемщику кредитная организация.