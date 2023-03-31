Можно ли на материнский капитал купить землю

Опубликовано: 31.03.2023

Государственная поддержка семей с двумя и более детьми – это реальная помощь, которая должна быть направлена на определенные цели. Улучшение жилищных условий – одна из них. Семьи на сертификат приобретают недвижимость, строят дома или реконструируют жилье. Многих интересует вопрос, разрешает ли закон приобретение земельного участка с использованием материнского капитала?

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Маткапитал для покупки земли

На этот вопрос Статья 10 ФЗ № 256 дает однозначный ответ: материнский капитал не может быть использован для приобретения земли. О земле в законе ничего не сказано.

Материнский капитал может быть использован для следующих целей:

оплата расходов, связанных с получением образования ребенком;

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка;

формирование накопительной пенсии матери;

социальная адаптация ребенка-инвалида;

улучшение жилищных условий.

Приобретение «голой» земли никак не способствует улучшению жилищных условий, поэтому правда на стороне закона. Потратить материнский капитал можно на следующие цели:

строительство жилья;

полная выплата кредита или ипотеки;

приобретение на вторичном рынке дома или квартиры;

ремонт помещения с привлечением подрядчиков и своими силами;

внесение средств за ипотеку, которую семья уже оплачивает;

первый взнос за кредит на покупку жилья.

Как быть, если земельный надел будет использован для строительства дома или на участке имеется дом? Можно ли в этих случаях рассчитывать на исключение из правила? Оказывается, нет. Материнский капитал не может быть использован для приобретения земли, ни для строительства на ней, ни с построенным домом. Нет так нет, но есть нюансы.

Тонкости вопроса

Закон никому не запрещает за счет собственных средств купить землю, а маткапитал использовать для строительства на ней жилья. Такое расходование государственной помощи наверняка будет одобрено.

Закон допускает возможность потратить сертификат на приобретение дома, вместе с которым отчуждается и земля. В этом случае должно соблюдаться условие – земля и дом принадлежат одному владельцу. Таким образом, за маткапитал покупается участок с домом на абсолютно законных основаниях.

Маткапитал на строительство

Основное условие использования материнского капитала для строительства дома – это наличие земельного участка, на котором можно вести строительство. Если для этого заемные средства не привлекаются, то маткапитал можно тратить через 3 года после даты рождения ребенка, на которого он оформлен.

Строительство дома может вестись собственными силами или с привлечением подрядной организации. В последнем случае средства будут перечислены на счет подрядчика после предоставления пакета документов. В первом случае деньги будут выделены семье в качестве компенсации расходов. При этом процедура будет проходить в два этапа.

После подачи заявления перечисляется 50% требуемой суммы.

Через полгода после получения первой половины денег перечисляют остаток. Для этого застройщик должен предоставить акт о проведении основных строительных работ.

Маткапитал на приобретение дома с землей

Покупка дома с земельным участком может быть отклонена, так как в договоре будет обязательно указана земля, а это уже нецелевое расходование маткапитала. Обойти этот момент можно путем оформления двух разных договоров – на дом отдельно, на землю отдельно. Этот вариант также подходит, если используется кредит.

Может случиться так, что и этот вариант не сработает. Тогда следует выделить в договоре отдельные суммы на покупку каждого из объектов, чтобы было однозначно понятно, какие средства пошли на определенную цель. Сам процесс покупки проходит по стандартной процедуре.

Использование регионального материнского капитала

Государство оказывает помощь не только на федеральном, но и на региональном уровне. Законодательство каждого региона имеет свои нюансы. Рассчитывать на материальную помощь могут семьи, в которых воспитывается трое и более детей.

В некоторых регионах разрешается приобретение земли с использованием материнского капитала. К ним относятся Ярославская, Ивановская, Ленинградская, Орловская области и Республика Калмыкия.

Подведем итоги. В целом покупка земельного участка за материнский капитал законом не допускается. Однако семья может использовать его для приобретения дома. В некоторых регионах при определенных условиях возможно приобретение земли за средства, выделяемые из бюджета в качестве финансовой помощи.