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Минстрой: создан аналог эскроу для ИЖС

Опубликовано: 12.04.2023

Минстрой разработал аналог механизма эскроу при строительстве индивидуальных домов. Ведомство рассчитывает, что Госдума примет его в весеннюю сессию или, по крайней мере, до конца нынешнего года.

Поправки в закон о долевом строительстве позволяют девелоперу строить индивидуальные жилые дома, пользуясь проектным финансированием и счетами эскроу.

«Вроде бы это заработало, но, если честно, банки сегодня не сильно смотрят в эту сторону, не сильно понимают экономику с точки зрения проектного финансирования, LLCR (финансовый показатель, который используется для оценки способности заемщика погасить взятый кредит - «РГ»), рентабельности в рамках реализации проекта. Вроде бы и скорость строительства короче, и себестоимость строительства понятна. Но с учетом того, что идут большие затраты на инженерную, транспортную, социальную инфраструктуру, это ложится достаточно серьезным бременем на стоимость квадратного метра в рамках себестоимости квадратного метра, что влечет за собой увеличение цены реализации и не всегда дает людям даже за счет льготной ипотечной программы покупать такого вида жилье», — сказал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на XXIV Ясинской международной научной конференции.

Чтобы это изменить, Минстрой собирается запустить альтернативный механизм, по сути схожий с механизмом эскроу, рассказал Стасишин. Это позволит покупать не индустриальные индивидуальные жилые дома, а домокомплекты от производителя, а деньги граждан будут защищены на счетах эскроу. Появляется специализированный подрядчик, который потом собирает этот дом. При этом банк получает точное описание предмета залога, остаточную стоимость объекта, получает возможность выдавать финансирование под эффективную ставку, которая покрывается за счет денег на эскроу.

Законопроект готов. Поправки планируется принять либо в весеннюю сессию, либо до конца года, рассказал Стасишин. По итогам совещания с банками и застройщиками серьезных вопросов к документу нет.

Сейчас начинается строительство трех поселков индустриальным способом — двух в Подмосковье и одного в Воронежской области. Однако в этих регионах не хватает инвестиционной себестоимости для обеспечения таких домов инфраструктурой, отметил Стасишин.

«А наша задача — сделать так, чтобы это можно было развивать в Смоленской, Ивановской, Костромской, Новгородской, Псковской областях», — сказал замминистра.

Источник - Российская газета

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