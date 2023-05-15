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Минсельхоз: субсидии на проведение кадастровых работ

Опубликовано: 15.05.2023

С 11 по 26 мая 2023 года Минсельхоз России проводит дополнительную заявочную компанию на получение субъектами Российской Федерации субсидий на подготовку проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ в отношении земель сельскохозяйственного назначения.

Поддержка осуществляется в рамках Госпрограммы эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса.

Отбору, в частности, подлежат заявки на подготовку проектов межевания участков, выделяемых в счет невостребованных земельных долей, которые находятся в собственности муниципальных образований, а также заявки на проведение кадастровых работ на таких участках, а также на землях сельхозназначения, государственная собственность на которые не разграничена.

Господдержка в целях реализации мероприятий по подготовке проектов межевания земельных участков и проведению кадастровых работ предоставляется Минсельхозом России с 2022 года. Только в прошлом году благодаря этому был осуществлен государственный кадастровый учет земель сельхозназначения на площади более 260 тыс. га. В планах на текущий год – постановка на государственный кадастровый учет земельных участков площадью 321,6 тыс. га и подготовка проектов межевания в отношении 152 тыс. га. сельхозземель. При этом с учетом высокой заинтересованности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в такой поддержке было принято решение о проведении дополнительного отбора.

Источник - Минсельхоз

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