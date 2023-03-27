Минсельхоз: цены на транспортные услуги урегулируем

Опубликовано: 27.03.2023

Минсельхоз России прорабатывает возможные решения для стабилизации ценовой ситуации на рынке транспортных услуг для аграриев. Об этом говорится в сообщении министерства.

«Минсельхоз совместно с заинтересованными ведомствами прорабатывает возможные решения для стабилизации ценовой ситуации на рынке транспортных услуг», — сообщили в Минсельхозе.

Кроме того, рассматривается вопрос обеспечения внутреннего рынка вагонами-хопперами, в том числе предоставления государственной поддержки экспортерам и участникам сельхозрынка для их приобретения. В Минсельхозе пояснили, что рекордный урожай зерновых 2022 года внес большой вклад в продовольственную безопасность и экспортный потенциал России. При этом логистическая инфраструктура в настоящее время несет дополнительную нагрузку, что сопровождается значительным ростом цен на транспортные услуги.

«Увеличение логистических затрат становится фактором снижения закупочных цен у аграриев, что может негативно сказаться на рентабельности производства и доходности сельхозтоваропроизводителей, а в перспективе повлиять на стабильность рынка и продовольственную безопасность», — добавили в Минсельхозе.

27 марта газета «Ведомости» написала о том, что Минсельхоз обратится к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой дать поручение Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность ценообразования перевозок зерновых железнодорожным транспортом при поставках на экспорт.

Источник - ТАСС