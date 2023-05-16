Льготный лес на строительство дома: как получить древесину от государства

Опубликовано: 16.05.2023





Законодательство РФ предусматривает множество социальных выплат и льгот, некоторые из них знакомы каждому, например пенсии или скидки на проезд. Однако есть и малоизвестные льготы, о которых не все знают. В данной статье будет представлена информация о том, как можно бесплатно или за минимальную цену получить древесину для строительства дома.





Главное о получении леса

Граждане России имеют право на бесплатную или льготную древесину на строительство дома, это прописано в статье 30 Лесного кодекса РФ. Кроме строительства жилья, получить дерево можно на следующие цели:

отопление частного дома;

ремонт или восстановление разрушенного жилья;

реконструкция хозяйственных построек;

изготовление деревянных саней (в отдельных регионах).

Для получения древесины на строительство дома придется заниматься ее заготовкой самостоятельно, привлекая для этого родственников или обращаясь к услугам специалистов. Рубка деревьев, их загрузка на технику, пиление и доставка до места строительства — все эти работы придется выполнить за свой счет. Кроме того, необходимо будет убрать за собой на месте заготовки древесины и привести поляну в порядок.

Ответственные органы будут проверять целевое использование купленных или полученных бесплатно бревен, и в случае нарушения требований потребуют вернуть древесину и уплатить штраф. Следует помнить, что если лесоматериал был получен для строительства жилья, то нельзя использовать его для постройки бани или сарая, и наоборот.









Перепродавать древесину, полученную от государства, запрещено.

Объем, стоимость и периодичность получения услуги регулируются региональными законами и очень сильно отличаются между собой. Кубометр льготной сосны может стоить и 100 рублей, и 1000. Зависит от региона, породы дерева, его сорта и размера.

В среднем по России на строительство дома полагается около 50 кубических метров дерева 1 раз в 20 лет. Однако Астраханская область отличается от остальных регионов, здесь максимальный лимит составляет 10 кубических метров дерева, их можно получить только 1 раз в 50 лет. Более высокие лимиты, вплоть до 150 кубических метров, установлены в регионах, где больше леса. В целом, чем больше лесов в регионе, тем больше и чаще разрешают получать древесину для строительства.

При расчете количества дерева, которое можно получить, учитывается не только верхняя планка, установленная региональными законами, но и необходимое количество дерева исходя из потребностей. В большинстве регионов покупатель самостоятельно осуществляет расчет в произвольной форме, в редких случаях местные власти требуют, чтобы расчет был выполнен градостроительными органами на основе проекта.

Следует иметь в виду, что выход готового бруса из кругляка — 60-70%. Из 10 кубометров кругляка получится 6-7 кубометров бруса.





Кому и на что положена льгота

Льготный и тем более бесплатный лесоматериал дается в разрешительном порядке, то есть не положен всем по умолчанию.

В Лесном кодексе прописана единственная категория граждан, которым положен бесплатный лесоматериал без исключения: коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, которые ведут традиционный образ жизни в своих регионах.

Региональные законы могут включать дополнительные категории граждан, кому положен бесплатный лесоматериал, например:

многодетные семьи;

инвалиды;

ветераны и участники боевых действий;

пенсионеры;

люди, чье жилье пострадало от стихийных бедствий.

Бесплатный лесоматериал предоставляется нуждающимся категориям, на строительство дачи, при наличии квартиры его не дадут. Более того, даже платный льготный лес не в каждом регионе положен в случае наличия другого жилья.

В Липецкой области государство продает древесину для строительства только в случае, если жилье было уничтожено в результате стихийного бедствия. Однако на отопление возможно получить древесину ежегодно, до 10 кубических метров.

Кроме расширения перечня льготных категорий, региональные власти вправе дополнять и требования к получению древесины, например перед получением леса должен быть уже возведен фундамент.

Остальные граждане, не входящие в указанные выше группы, также могут воспользоваться услугой покупки леса в соответствии со статьей 30 Лесного кодекса. Льготная стоимость существенно отличается между регионами, но разница всегда во много (чаще всего в десятки) раз ниже рыночной.









Процедура получения древесины

Перед подачей заявления на получение лесоматериала рекомендуется связаться с местными лесничествами и уточнить, какой есть лес и в какой удаленности, чтобы понимать ситуацию. Информация о перечне лесничеств и их телефонах доступна на сайте Минприроды или на сайтах смежных ведомств. Однако следует помнить, что на этом этапе лесники могут дезинформировать и заявить о полном отсутствии леса. В этом случае не следует доверять этой информации и лучше всего подать заявление на получение лесоматериалов.

Заявление на льготный лес подается в местное лесничество на бумаге (лично или через МФЦ) или в электронном виде (через Госуслуги) в зависимости от региона. Порядок подачи и бланк необходимо найти в соответствующем региональном регламенте и приложениях к нему. Этот нормативный акт во всех регионах опубликован в интернете.

В заявке указывается расчет нужного количества кубометров, желаемая порода дерева и цель использования. Какие документы нужны, регион устанавливает сам. Если древесина пойдет для восстановления сгоревшего дома, нужна будет справка из МЧС, подтверждающая этот факт. Если для стройки дома с нуля — право владения земельным участком и разрешение на строительство.

Некоторые регионы устанавливают периоды, в которые разрешено подавать заявки, например с 1 апреля по 1 октября.

Ответ приходит в электронном виде или на бумаге. Также всегда можно звонить самому и уточнять. После утверждения заявления и составления договора купли-продажи леса (если лес не бесплатный) обычно есть год для спиливания леса и его вывоза. Срок могут продлить, если до делянки неудобно добираться из-за слякоти или снега.

Далее необходимо созвониться с лесником, договориться о дате и времени встречи, он на месте укажет, какие деревья разрешено спиливать.

Если нет навыков и спецтехники (а у большинства их нет), необходимо нанять профессионалов, заплатить лесозаготовителям за рубку леса. После этого лесник проверит, что срублены только те деревья, которые разрешены, пни выкорчеваны, ветки убраны, и после этого оформит разрешение на вывоз леса.

Далее идет транспортировка леса до пилорамы, распил, доставка пиломатериала до дома. Например, в стандартный лесовоз входит 17-20 кубометров кругляка, если получить 50 кубов, то машину придется гнать 3 раза или платить за 3 машины. Перечня сертифицированных компаний, в которые разрешено обращаться за заготовкой леса, нет, можно выбирать любую или получить рекомендацию у лесника.

Усредненный пример затрат на покупку леса по льготной цене: покупка 30 кубов по 700 рублей/куб (21 000 рублей). Затраты, описанные выше, от лесозаготовки до выгрузки готового бруса к дому (130 000 рублей), итого около 150 000 рублей. Рыночная цена куба — 20 000 рублей, в которую входит транспортировка до нужного участка. Покупка по рынку 30 кубов обойдется в 600 000, то есть в 4 раза больше.





Выводы

Федеральный закон описывает ключевые аспекты получения льготного леса в общих словах. Все детали нужно искать в региональных нормативных актах.

Получить лес по льготной цене от государства абсолютно реально даже в регионах с малым количеством лесных насаждений. Эта услуга не относится к той категории, которая существует только на бумаге.

Срок от принятия положительного решения по заявке на льготный лес до его выгрузки в распиленном виде на участке — 2-3 недели, тут все зависит от покупателя. А вот срок от подачи заявки до ее одобрения очень сильно отличается: можно ждать и два месяца, и два года.

Не стоит гнаться именно за бесплатным лесом, с льготным строительством тоже получится в разы дешевле относительно рыночных цен.