Купить дом можно в ипотеку через эскроу

Опубликовано: 07.06.2023





Сбер запустил кредитование малоэтажных комплексов через эскроу-счета, сообщили в кредитной организации. По итогам этого года банк планирует выдать ипотеки на ИЖС на сумму 200 млрд рублей. Это вдвое больше прошлогоднего значения.

Схема проектного финансирования индивидуального жилищного строительства запущена для проекта «Дмитров Дом» застройщика «Самолет».

Эскроу-счет — это специальный счет в банке, где деньги покупателей хранятся до завершения строительства. Средства, размещенные на таком счете, принадлежат покупателю. Банк блокирует деньги до момента сдачи объекта в эксплуатацию. Покупатель может забрать деньги с эскроу-счета, только если застройщик не выполнит условия договора. Застройщик получает деньги после передачи квартир дольщикам.

Чтобы купить дом в малоэтажном комплексе в ипотеку с использованием эскроу-счета, потребуется подать в Сбер заявку на оформление кредита и заключить с застройщиком долевой договор, в котором указано, что расчет будет производиться по эскроу. После этого ДДУ должен быть зарегистрирован в Росреестр.

Этот проект является важным шагом для всего рынка ИЖС, считает исполнительный директор по работе с партнерами дивизиона «Домклик» Сбербанка Дмитрий Чернов. Провести ипотечную сделку станет проще. Покупатели получат гарантии, что строительство будет завершено в срок, а банки будут охотнее финансировать строительство индивидуального жилья.

Ранее в Сбере заявили о росте выдачи ипотеки на ИЖС в восемь раз за два года. В банке «Дом. РФ» сообщили, что в мае этого года спрос на ипотеку на ИЖС оказался втрое выше, чем в мае 2022 года. Такие кредиты оформили более 800 семей. Объем сделок достиг 3,6 млрд рублей. О росте выдачи ипотеки на ИЖС также сообщили в ВТБ.





Источник - ЦИАН