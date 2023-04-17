Как улучшить состояние почвы: 9 полезных советов

Опубликовано: 17.04.2023

Что делать, если ферма находится на землях с загрязненными, эродированными или деградированными почвами? Как восстановить плодородие, уменьшить загрязнение, замедлить процессы эрозии? Попробуем разобраться.

Уменьшение плодородия и значительное ухудшение здоровья почв — большая проблема, которая в ближайшем будущем отразится и на агробизнесе, и на экономике страны в целом, и на состоянии окружающей среды. Очень важно замедлить деградацию земель, по мере возможности улучшить состояние почв и не разориться в обозримом будущем из-за стремительного снижения плодородия.

Основные проблемы потери плодородия

По мнению специалистов, на сегодняшний день основными причинами потери плодородия являются:

Обработка тяжелой техникой, значительно уплотняющей почвы.

Нерациональное и непродуманное использование больших количеств минеральных удобрений.

Практически полное отсутствие органических удобрений.

Отсутствие сидератов, малое количество бобовых и многолетних трав в севообороте.

Растущее использование пестицидов, накапливающихся в почве и изменяющих нормальную схему жизнедеятельности почвенной флоры.

Уничтожение лесозащитных полос, в результате чего усиливаются процессы ветровой эрозии.

Несоблюдение севооборотов. Каждая культура уносит из почвы разные элементы, взаимодействует с ним по-разному. Монокультура и монотонный севооборот, неизменная структура посевных площадей истощают почвы, изменяют их начальную структуру.

Именно эти факторы следует учитывать, разрабатывая стратегию улучшения почвы. Ведь чтобы вылечить болезнь, нужно знать ее причину. Когда она будет найдена, можно переходить к собственно решениям. Есть научно обоснованные, признанные в мире способы улучшить состояние почв и увеличить их плодородие – всего их девять.

1.Оптимизация обработки почвы

Многие специалисты считают, что нужно переходить на обработку почвы с минимальной вспашкой или вовсе без нее (технология no-till), чтобы не терять влагу, а соответственно и урожайность. Нужно пытаться минимизировать обработку, искать технологии, которые будут оптимальны именно для условий конкретного хозяйства. Сразу переходить на no-till сложно, можно для перехода сначала применять технологию обработки strip-till (вспашка полосами).

Нужно помнить, что обработка влажной почвы представляет наибольшую опасность, что приводит к значительному переуплотнению. Поэтому без необходимости не следует выводить тяжелую технику на влажное поле. Также стоит позаботиться о таких технологических моментах, минимизирующих воздействие техники:

Ввести маршрутизацию движения техники по полю, чтобы сократить количество проходов и обеспечить движение по одним и тем же следам.

Сдваивать или утолщать колеса тракторов, а по возможности вообще отказаться от колесных тракторов.

Применять комбинированные и широкозахватные агрегаты, комбинировать технологические операции, чтобы снизить количество проходов техники.

Периодически проверять плотность грунтов с помощью пенетрометра — устройства, позволяющего оценить плотность грунта на глубине до 60 см.

Если на поле есть уплотнение почв, делать рыхление чизельными плугами на глубину 50-70 см. Последействие такой операции наблюдается в течение 2-3 лет.

Применять сеялки прямого высева, что позволяет существенно снизить нагрузку на грунты.

###2.Планирование севооборотов

Почвоведы рекомендуют планировать севообороты на 5-7 лет вперед с обязательным включением 30% доли бобовых трав. Планирование севооборотов на столь длительный период может быть непростой задачей, ведь есть определенные потребности рынка, которые аграрии хотят отслеживать и учитывать. Однако нужно учиться работать именно с долгосрочными планами, чтобы получать хорошие урожаи.

В любом случае следует придерживаться оптимальной ротации культур на поле. Если нет возможности делать долговременное планирование, то закладываться хотя бы за 2-3 года, тогда агроном может лучше контролировать состояние почв и подбирать культуры как с учетом лучших предшественников, так и с учетом влияния каждой конкретной культуры на структуру пашни.

3.Высев сидератов

Без сидерации на некоторых почвах сегодня вообще невозможно получить хороший урожай, отмечают специалисты. Управляйте и отработайте культуру работы с растительными остатками. Регулируйте измельчители и следите за размером остатков. Используйте имеющиеся на рынке продукты, способствующие биотрансформации растительных остатков в гумус, которые активизируют микробиоту почвы.

4.Применение биопрепаратов для защиты растений

Биопрепараты – перспективный инструмент для агронома. Мировой рынок биопрепаратов ежегодно растет на 12–17%; аграрии уже давно поняли, что при интенсивном земледелии снижается разнообразие видов почвенных микроорганизмов, происходит нарушение химического и биологического баланса почв. Как следствие, плодородие почвы снижается. Именно поэтому нужно заселять почву полезными микроорганизмами, нейтрализовать фитотоксины и улучшать биологическую активность почвы. К тому же, биозащита позволяет сделать акцент именно на профилактике болезней и вредителей, ведь предотвратить проблему легче, чем потом с ней бороться. .

5.Внесение органических удобрений

Продуктов животноводства на все поля не хватит, животноводство значительно сократилось, поэтому с внесением в почву достаточного количества органических удобрений возникают проблемы. Однако органика почве нужна, и учитывая ее нынешнее состояние, даже необходима. Так что при отсутствии безопасных удобрений на основе навоза и птичьего помета внесение компостов нужно сделать обязательным этапом аграрного производства. Технология приготовления компостов при этом не имеет большого значения.

6.Восстановление полезащитных лесополос

Лесополосы были обязательным элементом сельского хозяйства еще при Советском Союзе. Высаженные в те времена лесополосы до сих пор выполняют жизненно-важной защиты от ветровой эрозии, особенно в лесостепной и степной зонах. Они защищают поля от выветривания верхнего слоя почвы, выполняют функцию снегозадержания, регулируют микроклимат агроценозов, образуют стабильные экосистемы и имеют много важных функций. Именно поэтому восстанавливать и сохранять полезащитные лесополосы сегодня важно как никогда. Однако их продолжают активно истреблять, производя незаконные вырубки, а вот насаживают новые уже не так охотно. Поэтому этому вопросу также следует уделить внимание.

7.Накопление влаги в почвенном слое

Большинство почвоведов считают, что работать над сохранением влаги, которая нужна и для хорошего состояния почвы, и для его плодородия, нужно с учетом всех слоев почвы при проведении агротехнических мероприятий. То есть в вопросе сохранения влаги работать со всеми слоями почвы: не только поверхностными 5 см, но и накапливающим капиллярную влагу слоем 15 см и слоем 40 см, который должен накапливать влагу из поверхностных слоев.

8.Работа с растительными остатками

Запахивание растительных остатков, кроме положительного эффекта, может создать ряд проблем для агрария. В первую очередь, это касается соломы, которая имеет самый длинный период разложения в почве – 0,5-1,5 года. Увеличение периода разложения органической массы усиливает дефицит азота в почве (микроорганизмы для деструкции используют грунтовые запасы), увеличивает накопление в почве токсичных веществ и болезнетворных микроорганизмов, ограничивает доступ растений к элементам питания, аккумулированным в органической массе.

9.Изменение взгляда на почву

Ученые-почвоведы и специалисты по агрономии призывают смотреть на почву комплексно, как на органо-минеральный объект живой природы, и исходя из этого, принимать решения по удобрению, защите растений, обработке почв.

Гарольд ван Эс, профессор Корнельского университета (Нью-Йорк, США) основатель программы Soil Health, которая рассматривает почвы не как неодушевленный субстрат, а как живую систему, своеобразный организм: «Мы выделяем три составляющие здоровой почвы: химическую, физическую и самую главную – биологическую. Раньше мы делали главный акцент на химической составляющей, однако сейчас уже поняли, что основное внимание следует уделять именно биологическому. Я имею в виду всю биоту, которая живет в почве, а также биологические свойства и характеристики самой почвы. Ведь это полноценная живая система, существующая и развивающаяся по собственным законам. В том числе нужно и исследовать почвенные микроорганизмы, тщательно изучать их деятельность и их роль. Мы пришли к выводу, что нельзя хозяйничать на земле так, как раньше. То отношение к почве, которое было у нас раньше, привело к снижению урожайности, ухудшению качественных характеристик самой почвы».

Источник - Свое фермерство