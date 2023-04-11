Как снизить затраты на электроэнергию в АПК?

Опубликовано: 11.04.2023

Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами Госдумы прокомментировал идею снижения стоимости электроэнергии для предприятий АПК. По его мнению, введение льготных тарифов для аграриев – спорный вопрос, поскольку сейчас в стране есть другие доступные способы снизить затраты на электроэнергию в сельскохозяйственном секторе.

Во время встречи депутат Госдумы Игорь Ананских заявил, что в настоящее время тарифы на электроэнергию для сельхозпредприятий в разы выше, чем для промышленности. Такая ценовая ситуация напрямую отражается на стоимости произведённого продовольствия. В связи с этим депутат предложил помочь аграриям.

Мишустин отреагировал на это предложение следующими словами: «Введение дополнительной льготной категории – это вопрос спорный. Это надо определить, на кого будут, соответственно, перенесены все дополнительные расходы по оплате за электроэнергию. Это, кстати, противоречит тезису Президента <...> по поводу того, что нельзя допускать введения новых особенностей ценообразования или льгот для отдельных категорий потребителей».

Также премьер-министр напомнил, что государство регулирует цены на электроэнергию только для населения, а «все остальные потребители, компании находятся в равных условиях, в этом смысл». Сейчас в России цены на электроэнергию зависят от стоимости производства и транспортировки, а не от отраслевой принадлежности конкретного предприятия. Глава кабмина также отметил, что компании платят ту или иную цену в зависимости от выбранной ими категории, уровня напряжения и объёма потребления.

Кроме этого, Мишустин напомнил, что некоторые меры для компенсации части затрат на электроэнергию можно принимать решением региональных властей. Другой не менее эффективный способ снизить эту статью расходов – переход на энергосберегающие технологии там, где это возможно.

Источник - Свое фермерство