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Как получить землю за третьего ребенка?

Опубликовано: 25.05.2023

В Российской Федерации существует программа, позволяющая получить земельный участок за третьего ребенка. Такая мера принимается в целях поддержки многодетных семей и популяции страны. В данной статье мы рассмотрим, как получить землю при рождении 3 ребенка, какие требования нужно соблюсти, как оформляется надел, а также какие особенности имеет пользование и владение наделом.

Источник изображения: ru.freepik.com

Требования к семье

Для того чтобы получить землю, необходимо соотвествовать определенным условиям.

  1. Наличие трех и более детей до 18 лет или до 23 лет, если они учатся в образовательных заведениях.

  2. Наличие свободного участка в границах населенного пункта, который может быть передан в семье.

  3. Отсутствие у многодетной семьи земельного участка в собственности на территории РФ.

  4. Все члены семьи являются гражданами РФ.

  5. Родители состоят в официальном браке.

  6. Семья должна подать заявку на надел в области, где проживает более 5 лет подряд.

Как оформить надел?

Размер бесплатного участка устанавливается законодательно на уровне субъекта и может варьироваться от 15 соток до 2 гектаров.

Участок предоставляется в бесплатное пользование для строительства жилого дома. После строительства его можно будет получить во владение. При этом не требуется платить за участок. Для оформления права собственности на участок необходимо подать заявление в местные органы власти и дождаться процесса его регистрации.

Для оформления земельного надела многодетная семья должна предоставить следующие документы.

  1. Заявление на получение земельного участка, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи.

  2. Копия свидетельства о рождении каждого ребенка до 18 или до 23 лет, если он учится в учебном заведении.

  3. Копия паспорта каждого совершеннолетнего члена семьи.

  4. Копия свидетельства о браке или разводе, если таковые имеются.

  5. Кадастровый паспорт земельного участка, если он уже имеется в собственности многодетной семьи.

  6. Справка из учебного заведения, которая подтверждает статус студента для детей старше 18 лет.

  7. Выписка из домовой книги для подтверждения регистрации всех членов семьи в регионе.

  8. Удостоверение многодетной семьи.

Заявление на получение земельного участка должно содержать следующую информацию:

  • ФИО каждого члена семьи;

  • даты рождения детей;

  • адрес места жительства;

  • площадь земельного участка, который запрашивает многодетная семья;

  • обоснование необходимости получения земельного участка.

Заявление на получение земельного участка и необходимые документы подаются в отдел земельных и имущественных отношений местной администрации или в орган местного самоуправления, которые занимаются выдачей земельных участков. В каждом регионе РФ могут быть свои нюансы в процедуре подачи заявления, поэтому рекомендуется обращаться за консультацией к юристам.

Процедура предоставления земли

Заявитель сам оплачивает работы по межеванию земли. После выделения участка семья заключает с муниципалитетом договор аренды, который затем необходимо зарегистрировать в Росреестре. В договоре указывается срок аренды (обычно до 20 лет) и отсутствие необходимости выплаты арендной платы.

Когда на участке будет построен жилой дом и зарегистрирован в качестве собственности, гражданин должен обратиться в муниципалитет с заявлением о передаче земельного участка в собственность. В этом случае договор аренды расторгается, а заявитель получает право на регистрацию собственности на земельный участок.

Сроки получения земельного участка за третьего ребенка могут варьироваться в зависимости от региона и местных условий. Обычно процедура оформления надела занимает несколько месяцев, в течение которых проводится проверка и оформление необходимых документов.

Причины отказа

Многодетной семье может быть отказано в получении земельного участка, если она не соответствует требованиям, установленным для получения надела. Причинами отказа могут быть:

  1. Несоблюдение условий программы получения земли за третьего ребенка.

  2. Наличие у многодетной семьи земельного участка в собственности на территории РФ.

  3. Непредставление необходимых документов или их неправильное оформление.

Если многодетной семье отказано в получении земельного участка, то она может обжаловать это решение в суде. Для этого необходимо подать исковое заявление и представить аргументы в пользу получения надела.

Заключение

Таким образом, как оформить землю за третьего ребенка в РФ — это важный вопрос для многодетных семей. Чтобы получить надел, необходимо соблюдать определенные требования и предоставить соответствующие документы.

Однако с учетом того, что процедура получения земельного участка может быть достаточно сложной и требует знания правовых норм и процедур, рекомендуется обратиться за помощью к юристам, специализирующимся на данной теме.

Также стоит учитывать, что владение и пользование земельным участком могут быть ограничены рядом условий и требований, установленных законодательством. Поэтому, прежде чем подавать заявление на получение надела, необходимо внимательно изучить все правила и особенности использования земельного участка.

В целом, получение земли за третьего ребенка может стать важным шагом в обеспечении многодетных семей жизненно необходимым жилищем и земельными ресурсами. И при правильном оформлении и использовании надела, это может стать залогом благополучия и процветания многодетной семьи.

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