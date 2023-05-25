Как оформить землю сельхозназначения в собственность

Опубликовано: 25.05.2023

Если вы задумываетесь о том, как оформить землю сельхозназначения в собственность, то статья, которую вы сейчас читаете, поможет вам разобраться в этом вопросе. Приобретение сельскохозяйственной земли в собственность может быть выгодным и перспективным инвестиционным шагом. Однако процесс оформления сельхозучастка требует знаний в области права и грамотного подхода к оформлению необходимых документов. В данной статье мы рассмотрим, какие шаги нужно предпринять, чтобы правильно оформить землю и избежать возможных проблем в будущем.

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Поиск подходящего земельного участка

Если вы задумались о приобретении сельскохозяйственного участка земли, первым шагом станет его поиск.

При поиске подходящего участка обращайте внимание на следующие факторы.

Расположение земельного участка: он должен находиться за пределами населенного пункта. Если участок расположен в городе, деревне, селе или другом населенном пункте, он уже не считается сельскохозяйственным и оформить его по данной стратегии не получится.

Наличие границ: участок на карте должен быть без красных границ. Если границы есть, значит, участок уже занят или сформирован.

Близость к населенным пунктам и инфраструктуре: желательно, чтобы надел был вблизи населенного пункта или коттеджного поселка, а также имел доступ к необходимой инфраструктуре, например дорогам, электричеству, воде и т.д.

Привлекательность местности: идеальный вариант — участок в живописном месте, рядом с лесом, озером и т.д. Это позволит вам в дальнейшем реализовать его выгоднее и проще.

Оптимальный размер: оптимальная площадь участка — до 2,5 га. Однако если вы планируете использовать землю только для личных нужд, можно выбрать и меньшего размера.

Когда вы нашли подходящий вариант на карте, обязательно съездите и посмотрите его вживую. Карты могут быть неточными, поэтому необходимо убедиться, что земельный участок свободен.

Оформление земли

Для оформления сельскохозяйственного участка необходимо подготовить несколько документов. В первую очередь, вам нужно заказать схему расположения участка на кадастровом плане территории. Эту схему можно заказать у кадастрового инженера за плату. Также вам нужно подготовить заявление в администрацию, где необходимо указать вид разрешенного использования участка. Рекомендуется выбирать «ведение личного подсобного хозяйства (полевые участки)», чтобы взять землю в аренду на 49 лет.

При выборе участка необходимо учитывать его расположение. Если земля находится далеко от инфраструктуры и вокруг только сельскохозяйственные земли, то продажа будет сложнее.

Чтобы получить разрешение на аренду участка, нужно обратиться в администрацию по месту его нахождения и подать документы. Если заявление одобрено, заключается договор аренды. Если отказывают, нужно разобраться с причинами отказа. При формальном отказе необходимо устранить причину и подать документы заново. При неформальном отказе, который не имеет законных оснований, следует обжаловать его через суд.

Реализация участка

Когда вы заключили договор аренды, вы стали арендатором сельскохозяйственного участка. После этого у вас есть два основных варианта его использования.

Переуступить право аренды. Вы можете сдавать участок в аренду другому лицу, что может принести вам дополнительную прибыль. Однако необходимо помнить, что для этого требуется согласие администрации и подписание дополнительного договора аренды. Выкупить землю после трех лет аренды. Этот вариант может быть более долгосрочным, но в итоге может принести больше прибыли. После трех лет аренды вы можете выкупить участок без проведения торгов, что позволяет снизить стоимость покупки. После выкупа вы можете продать его в том виде, в котором он есть, или изменить разрешенное использование на более выгодное временно и продать его еще дороже.

Однако не стоит забывать, что при использовании сельскохозяйственного участка есть ряд требований и ограничений, которые необходимо соблюдать. Например, вы не вправе ухудшать состояние почвы и др. Поэтому, прежде чем начать использовать землю, вам следует изучить законодательство и правила, установленные в вашем регионе.

Выводы

При оформлении земли сельхозназначения в собственность необходимо учитывать множество нюансов, связанных с процедурой подачи документов, требованиями законодательства и правилами местной администрации. Поэтому чтобы избежать возможных ошибок и проблем в будущем, рекомендуется воспользоваться помощью юриста.

Квалифицированный специалист проконсультирует, как оформить сельхоз землю в собственность, поможет подготовить все необходимые документы, грамотно составит заявление и схему расположения участка на кадастровом плане территории. Кроме того, юристы смогут оказать помощь при обжаловании решений администрации и подготовке к судебным процессам, если это потребуется. В итоге, сотрудничество с юристом позволит минимизировать риски и сэкономить время и деньги в процессе оформления земли.