Заявка
Позвонить
Баннер
Проект «Мой гектар»

Как оформить землю, на которой стоит дом

Опубликовано: 25.05.2023

Бывают случаи, когда у дома, находящегося в частной собственности, отсутствует правовой документ, подтверждающий право на земельный участок, на котором он стоит.

Владельцы таких объектов осознают необходимость оформления права собственности на земельный участок, где расположен их дом, для того чтобы получить ряд преимуществ и обеспечить безопасность своего имущества. В настоящей статье расскажем, как оформить землю под домом.

Источник изображения: ru.freepik.com

Документы для оформления участка

Для того чтобы зарегистрировать право собственности на недвижимость, владелец должен подготовить следующий комплект документов в оригиналах и копиях.

  1. Паспорта собственников дома (или свидетельства о рождении).

  2. Правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на дом, такие как выписка из ЕГРН, свидетельство о праве собственности, свидетельство о наследстве, договоры и др.

  3. Перечень всех строений, находящихся на участке, включая как зарегистрированные, так и незарегистрированные, в том числе жилые и хозяйственные постройки.

  4. Схему расположения земельного участка и кадастровый план.

  5. Доверенность на представителя.

Этапы оформления надела через администрацию

1.Согласование с администрацией:

  • обратитесь в администрацию с заявлением на согласование оформления земли под домом;

  • администрация обязана дать положительный или отрицательный ответ в течение месяца;

  • если решение положительное, получите согласие на диске или бумажном носителе.

2.Межевание участка:

  • закажите межевание участка у кадастрового инженера. Только он может проводить эти работы. Межевание необходимо для точного установления границ и конфигурации участка;

  • после выполнения работ заявитель получит межевой план и акт согласования межи с соседями.

3.Переоформление участка:

  • обратитесь в администрацию с заявлением на получение права на переоформление участка;

  • после получения согласия зарегистрируйте права на участок в Росреестре. На это уходит обычно 7-9 рабочих дней;

  • после регистрации вы получите на руки выписку из ЕГРН о новом владельце.

Запрет на оформление участка

В соответствии с законодательством, оформление участка может быть запрещено в нескольких случаях.

  • Наличие объекта на территории заповедной зоны или на территории культурного наследия. В этом случае оформление участка невозможно, поскольку такие территории находятся под особым режимом использования и любые изменения в них требуют особого разрешения.

  • Участок может быть включен в государственный резерв, что означает, что он не может быть передан в частную собственность физическим лицам. Обычно это происходит в случаях, когда участок имеет стратегическое значение для государства — например, когда на нем находятся государственные объекты, важные коммуникации и т.д.

  • Существуют и другие ограничения на оформление участка в соответствии с ЗК РФ, ГК РФ и другими нормативными актами. Например, если участок находится в зоне охраны водных ресурсов, он может быть недоступен для использования или строительства.

В таких случаях собственники задаются вопросом, как оформить землю под жилым домом. Если участок под запретом на оформление, то владелец объекта не имеет права на его оформление в собственность и использование, пока не будут устранены все причины запрета. В данной ситуации рекомендуется обратиться к специалистам и получить консультацию по возможным действиям для разрешения проблемы.

Поделиться:

Читайте также:

25.05.2023

Как оформить землю сельхозназначения в собственность

25.05.2023

Как оформить землю, на которой стоит дом

25.05.2023

Как оформить дарственную на землю

25.05.2023

Как получить землю за третьего ребенка?

25.05.2023

Новости Сервисной компании «Мой гектар» 18–24 мая 2023

24.05.2023

Из чего лучше строить пристройку к дому

24.05.2023

Можно ли построить дом за 1 миллион: «белые» стратегии экономии

18.05.2023

Что нового в поселке «Усадьба в Завидово»

18.05.2023

Что нового в поселке «Мое поместье»

Все новости
моепоместье.рф
Поселок месяца

Хотите узнать подробнее о проекте?

Оставьте заявку, мы отправим вам презентацию о проекте на почту

  • Заявка отправлена
    Заявка на консультацию успешно отправлена, в ближайшее время с вами свяжется земельный эксперт.
  • Произошла ошибка
    Во время отправки заявки возникли сложности, пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз. Если это не помогает, свяжитесь с нами по телефону, пока мы восстанавливаем работоспособность:
    +7 495 545-43-23

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

© 2016-2023 Все права защищены. Политика конфиденциальности | Правила использования подарочного сертификата | Информация на сайте не является публичной офертой. На сайте используется reCAPTCHA и политика конфиденциальности Google: политика, условия.

Информация на сайте не является публичной офертой

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации либо другими его Статьями.

Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, оставьте заявку на консультацию.

Гражданский кодекс РФ. Статья 437.
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).