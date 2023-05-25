Как оформить дарственную на землю

Опубликовано: 25.05.2023

Дарственная на землю — это документ, который подтверждает передачу права собственности на земельный участок от одного лица к другому в качестве дара. Если вы планируете подарить земельный участок своему родственнику или другу, то вам необходимо провести сделку по закону. В настоящей статье расскажем, как оформить дарственную на землю.

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Оформление дарственной на земельный участок

Для начала необходимо подготовить договор дарения земли, который должен содержать все необходимые условия, такие как размер участка, его местонахождение, стоимость, сведения об участниках сделки и др. Договор должен быть составлен в письменной форме и подписан обеими сторонами.

В договоре дарения можно предусмотреть возможность отмены дарения в случае, если получатель умрет раньше, чем даритель.

Подаренный земельный участок принадлежит только тому лицу, на чье имя оформлен договор. Супруг или супруга не имеют на него права.

Однако нельзя оформить договор дарения на землю, если она принадлежит ребенку до 14 лет, человеку, признанному недееспособным, или коммерческой организации. Не могут быть получателями земли по дарственной госслужащие, работники образовательного, социального или медицинского учреждения.

Для передачи имущества от лица несовершеннолетнего или ограниченно дееспособного гражданина - необходимо удостоверить договор дарения у нотариуса. Однако если несовершеннолетний выступает в роли одаряемого, визирование у нотариуса не требуется. Сделки по распоряжению долями в общей собственности также требуют участия нотариуса, за исключением случая, когда все доли передаются в дар одновременно.

В случае, если необходимо оформить дарственную на долю земли лицом, купившим ее в браке, следует получить согласие второго супруга. Если одаряемым выступает один из супругов, согласие не требуется. Стоит заметить, что имущество, переданное в дар во время брака, не является совместно нажитым и не подлежит разделу при разводе.

Для регистрации перехода прав на надел необходимо обратиться в Росреестр. При оформлении дарственной на землю необходимо предоставить следующие документы: паспорт участника сделки, правоподтверждающие документы (выписка из ЕГРН, свидетельство), договор.

Налоги

Получатель подарка несет ответственность за уплату земельного налога. Однако если оформить дарственную на землю между близкими родственниками (бабушки, дедушки, родители, дети, братья, сестры, внуки), то получатель не обязан платить налог.

Отличие дарения земли от завещания

Договор дарения и завещание — это два разных вида сделок. Завещание является односторонней сделкой, которая не требует участия другой стороны (наследников). В отличие от завещания, договор дарения требует участия двух лиц: дарителя и получателя дара. Кроме того, после государственной регистрации договора дарения даритель теряет все права на имущество, в то время как наследодатель может продолжать пользоваться наделом до своей смерти.

Если вы планируете передать свою землю в качестве дара или завещания близкому родственнику, важно разобраться в деталях процесса, чтобы избежать нежелательных ошибок и проблем.