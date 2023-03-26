Как качественно и в срок провести посевную?

Опубликовано: 26.03.2023

Правительство России рекомендовало всем регионам страны обеспечить сельскохозяйственных товаропроизводителей семенами, техникой, удобрениями и топливом, чтобы вовремя выполнить все весенние полевые работы. Об этом говорится в сообщении на официальном портале правительства России по итогам заседания, посвященного проведению весенних сельскохозяйственных работ в 2023 году.

«Рекомендовать исполнительным органам субъектов РФ организовать своевременное и качественное проведение сезонных полевых работ, обратив особое внимание на обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей финансовыми ресурсами, семенами, сельскохозяйственной техникой, горюче-смазочными материалами и минеральными удобрениями», — отмечается в тексте сообщения.

Кроме того, регионы РФ должны своевременно довести до товаропроизводителей бюджетные средства на реализацию госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Правительство страны также рекомендует властям субъектов «принять меры, направленные на обеспечение сельскохозяйственными товаропроизводителями страхования своих имущественных интересов».

Источник - ТАСС