Из чего лучше строить частный дом

Опубликовано: 31.03.2023

Выбор материала для строительства частного дома требует всестороннего анализа всех факторов. Застройщик должен не только вписаться в бюджет, но и получить комфортное, экологичное и теплое жилье, которое будет обладать индивидуальностью и стилем. Во многом успешное решение этой сложной задачи зависит от выбранного строительного материала. Как из большого ассортимента выбрать лучший вариант, соответствующий всем критериям, рассказывают наши эксперты.

Основные факторы, определяющие выбор материала

Стоимость строительных материалов составляет примерно 25% от всех затрат на возведение частного дома. Выбранный вариант должен удовлетворять следующим требованиям:

прочность и долговечность;

минимальные потери тепла;

привлекательный экстерьер;

экологичность;

высокие темпы строительства;

разумные затраты на строительство, отделку и эксплуатацию здания.

Доступная стоимость важный, но не всегда определяющий параметр. Неразумная экономия может стать причиной проблем, связанных со снижением эксплуатационных характеристик.

Кирпич

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Кирпичный дом будет служить сто и более лет, если его правильно эксплуатировать. Натуральный материал устойчив к температурным перепадам, воздействию климатических и биологических факторов. Из него можно возвести дом любой площади и этажности, который не будет склонен к усадке.

Кирпич – довольно массивный материал, поэтому требуется мощный и надежный фундамент. Кроме этого, процесс кладки отличается трудоемкостью, что увеличивает время строительства. Высокая теплопроводность кирпича требует утепления стен снаружи, что приводит к дополнительным расходам.

Древесные материалы

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Древесина – натуральный экологичный материал, который хорошо обрабатывается и служит веками. Широкая номенклатура современных пиломатериалов позволяет подобрать оптимальный вариант по качеству и цене.

Деревянный сруб – это солидный и добротный дом, который служит показателем достатка хозяев. Он практически не нуждается в отделке, так как материал самодостаточен. Однако при оформлении интерьера и приобретении мебели придется выдерживать определенный стиль, иначе обстановка будет выглядеть нелепо.

Лафет представляет собой двухкантный заваленный строганый брус, который придает зданию особую эстетику. Дом с ручными фасками и небольшой сбежностью выглядит натурально и радует глаз.

Цельный или клееный брус широко применяется в малоэтажном строительстве. Пиломатериалы имеют прямоугольное сечение и плоскую поверхность, что придает зданию аккуратность и упрощает процесс внутренней отделки.

Деревянные дома имеют общие преимущества.

Экологичность. Натуральные материалы абсолютно безопасны, а некоторые сорта древесины оказывают благотворное влияние на организм.

Комфортный микроклимат. Древесина хорошо сохраняет тепло и создает прохладу в зной.

Небольшой вес. Строительство не требует мощного фундамента.

Теплосбережение. Дом не нуждается в утеплении.

Натуральные материалы подвержены воздействию биологических факторов и способны хорошо гореть, поэтому обработка защитными составами – обязательная операция.

Каркасное строительство

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Использование блочных или модульных конструкций существенно ускоряет строительство дома. Модули изготавливаются в заводских условиях из дерева или СИП-панелей и собираются на строительной площадке.

Преимущества каркасного строительства:

доступная цена. Снижение затрат на стройматериалы сокращает общие расходы на строительство;

отличные теплоизоляционные свойства. Конструкция блоков и модулей предусматривает слой утеплителя, который снижает потери тепла и расходы на отопление;

высокая скорость строительства. Возведение дома происходит в рекордные сроки – 2-3 месяца;

небольшая масса. Строительство можно вести на ленточном или свайном фундаменте.

Каркасные дома практически лишены недостатков, если не считать, что их высота ограничивается 2-3 этажами.

Пенобетон

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Использование блоков из пенобетона – хороший способ быстро и недорого построить частный дом. Материал устойчив к воздействию климатических факторов, обладает огнестойкостью и не боится перепадов температур. Пористый пенобетон обеспечивает хороший воздухообмен и имеет небольшую массу. Однако стены из этого материала выглядят непрезентабельно, поэтому требуют серьезных затрат на проведение отделочных работ.

Какой материал лучше?

Кирпич нельзя назвать оптимальным материалом для строительства частного дома, так как его теплоизоляционные свойства уступают древесине и блокам. Использование пенобетона увеличит затраты на строительства из-за необходимости отделки стен. Все виды пиломатериалов относятся к категории дорогостоящих строительных материалов, поэтому не доступны широкому кругу застройщиков. Каркасное строительство – самое выгодное решение, которое позволяет получить добротный и эстетичный дом.