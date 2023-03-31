Господдержка в 2023 году: субсидии для ЛПХ
С 1 января 2023 года малый аграрный бизнес начал получать государственную помощь. В соответствии с положениями Постановления Правительства РФ № 695 от 18.04.2022 самозанятые в сельскохозяйственной сфере могут рассчитывать на покрытие части расходов. В связи с нововведениями у самозанятых и ЛПХ появились вопросы, связанные с механизмом получения субсидии и ее размере.
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Достоинства самозанятости
Переход на самозанятость имеет свои преимущества, если человек решил посвятить себя ведению личного подсобного хозяйства. Налог на профессиональный доход в этом случае минимальный. Если сельскохозяйственная продукция реализуется частным лицам, то его величина составляет 4%, если юридическим, то 6%.
Быть самозанятым выгодно по той причине, что кроме символического налога ему нет необходимости платить обязательные взносы и вести бухгалтерскую отчетность. Для начинающих фермеров это легкий старт и возможность проверить свои силы в этой или любой другой отрасли. Почему бы не начать вести ЛПХ, особенно если государство идет навстречу и предлагает субсидии?
Кому положена помощь
Раз оказывается целевая государственная помощь самозанятым, то получатель должен иметь этот статус. Далее нужно вспомнить нормы закона № 112-ФЗ. В нем указано, что максимальная площадь земельных участков, которые предназначены для ведения ЛПХ, составляет 0,5 га. О налогообложении продаж мы уже говорили выше – 4% и 6% для физических и юридических лиц.
Для регистрации самозанятости требуется всего несколько минут. Вся процедура происходит с помощью приложения «Мой налог», которое нужно предварительно скачать и установить на смартфон.
Кроме всех перечисленных условий, обязательно должно быть соблюдено еще одно – претендовать на получение субсидии может самозанятый, который ведет личное подсобное хозяйство не менее одного года.
Цели субсидирования
Самозанятые в сфере малого сельскохозяйственного бизнеса могут рассчитывать на государственную поддержку, направленную на следующие цели:
- закупка посадочного материала;
- производство овощей (компенсируются издержки на подготовку товара к продаже);
- выращивание картофеля;
- производство молока;
- скотоводство для получения мяса;
- овцеводство и козоводство.
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Пакет документов
Для оформления государственного субсидирования потребуются следующие бумаги:
- заявление самозанятого на получение государственной помощи;
паспорт члена ЛПХ. Для этого нужно стать на учет в органах местного самоуправления;
справка о постановке на учет в качестве самозанятого. Документ автоматически формируется в приложении «Мой налог»;
выписка из похозяйственной книги. Служит подтверждением факта ведения ЛПХ не менее одного года до момента обращения за субсидией;
документы, подтверждающие расходы на ведение личного подсобного хозяйства.
Имея на руках этот пакет документов, можно обратиться в органы местного самоуправления, чтобы самозанятого включили в реестр на финансирование.
Виды субсидий
Правительство оказывает помощь самозанятым, преследуя при этом определенные цели.
Компенсирующая субсидия. Самозанятому возвращают часть затрат, связанных с производством. Идея заключается в поддержке определенных направлений растениеводства и животноводства, которые определяются на основе анализа ретроспективных данных и доли региона в общегосударственных показателях. Таким образом, размер помощи отличается по регионам.
Стимулирующая субсидия. Поддержка идет на приоритетные сельскохозяйственные отрасли. Приоритеты агропромышленного комплекса отличаются в каждом субъекте России. Однако имеется общая тенденция, в соответствии с которой во многих случаях субсидируется производство масличных, зерновых и овощных культур, а также мясомолочное направление, виноградарство и плодоводство.
Новые субсидии в 2023 году
Для самозанятых становится доступной такая же государственная поддержка, которая предусмотрена для фермерских хозяйств. В 2023 году к ним добавлены новые виды субсидий.
Поддержка производства товарной рыбы и продуктов переработки молока.
Компенсация затрат на выращивание крупного рогатого скота до двухлетнего возраста.
В соответствии с федеральной программой «Развитие овощеводства и картофелеводства» субсидируется производство картофеля и ряда других овощных культур. Размер помощи зависит от количества произведенной продукции.
В настоящее время это все виды поддержки самозанятых, занимающихся ЛПХ, от государства. Мы следим за новостями субсидирования агропромышленного комплекса и сообщим, когда будут новые изменения.
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