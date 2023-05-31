До 700 000 рублей: штрафы за борщевик могут вырасти

Опубликовано: 31.05.2023





Для борьбы с борщевиком депутаты партии «Единая Россия» (основной автор – Марина Оргеева) готовятся внести в Госдуму два законопроекта: первый закрепит в Земельном кодексе понятие «инвазивные растения» (распространение которых угрожает биологическому многообразию), а второй введет на федеральном уровне штрафы для граждан, должностных и юридических лиц за зарастание ими земель. «Ведомости» ознакомились с этими документами. По словам источника в Госдуме, проекты сейчас ожидают официальных отзывов правительства.

Как следует из текста проекта, предлагается внести поправки в ст. 13 Земельного кодекса. В ней установлена обязанность собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков проводить мероприятия «по защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, подтопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения химическими веществами <...> и другого негативного воздействия». Теперь придется беречь все вышеперечисленные объекты и от инвазивных растений. Уточняется, что соответствующий перечень растений и мероприятий по защите от них установит Белый дом.

А чтобы не было сомнений, что речь идет именно об опасном растении, авторы уточняют в пояснительной записке к инициативе: правительству предлагается включить в перечень борщевик Сосновского, который в СССР намеревались (по примеру США) использовать в качестве силосного растения. В России насчитывается около 40 видов борщевика, а тот тип, с которым особо хотят бороться единороссы, вызывает сильнейшие дерматиты. Эксперимент по разведению кормового растения при Никите Хрущеве не удался, говорит депутат-единоросс Тимофей Баженов: коровы массово травились и борщевик стал сорняком. Борщевик Сосновского имеет повышенную репродуктивную способность – одно растение может давать до 20 000 семян.

Он устойчив к неблагоприятным климатическим условиям и активно подавляет рост других видов растений, отмечают авторы инициативы. Согласно опубликованному в 2022 г. прогнозу ученых из Сколтеха, к середине столетия борщевиком может зарасти вся европейская часть России. Он несет конкретную угрозу: если земельный участок сельхозназначения зарос борщевиком Сосновского на 50%, это считается основой для его неиспользования, следует из постановления правительства от 18 сентября 2020 г.

Общая площадь, которую в России, по официальным данным (предоставленным «Единой Россией»), занимает борщевик Сосновского, составляет 296 086 га. Больше всего – в Пермском крае (59 000 га), и последние три года власти субъекта выделяют для борьбы с растением из регионального бюджета по 40 млн руб. Среди принимаемых мер – механический откос растений и химическая обработка. В Московской области сорняком усеяно 43 200 га, на борьбу с ним тратилось по 300 млн руб.





Как хотели уничтожить борщевик

Предложения по борьбе с борщевиком Сосновского появляются ежегодно, хоть и не на таком серьезном уровне. 22 ноября 2018 г. руководитель общественного проекта «Фабрика Борщевик» Наталия Дронова предлагала устанавливать в Московской области пункты приема борщевика для его переработки и последующего использования в таких сферах, как строительство и здравоохранение. 2 ноября 2020 г. представитель «Платформы НТИ» анонсировал, что компании – участницы Национальной технологической инициативы будут бороться с распространением борщевика с помощью дронов и наземной беспилотной техники, писало «РИА Новости».

Опасен борщевик и для человека. Растение выделяет ядовитый сок, в составе которого есть кумарины и эфирные масла, говорит терапевт «Инвитро-Приволжье» Татьяна Тарадеева: при попадании сока на кожу ее клетки теряют свою защитную функцию. В случае контакта пораженной кожи с солнечным светом на ней возникают отеки и волдыри, которые держатся в среднем около трех суток, если оказать медицинскую помощь своевременно. Если ничего не предпринимать, то волдыри будут заживать в среднем 2–3 недели.

Особенно опасен контакт с ним во время цветения – с середины июля по конец августа. По словам Тарадеевой, соприкосновение с борщевиком также может привести к летальному исходу, если его соком будет поражено более 70–80% кожи. В этом случае он представляет особую угрозу для детей.

Единороссы разработали и поправки в КоАП. Они предусматривают изменения в ст. 8.7 (невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв).

Штрафы будут установлены следующие:

для граждан – от 20 000 до 50 000 руб.;

для должностных лиц – от 50 000 до 100 000 руб.;

для юридических лиц – от 400 000 до 700 000 руб.

Предполагается, что все поправки вступят в силу с 1 марта 2024 г.

Перед внесением законопроекта в Госдуму размер штрафов может быть пересмотрен, сказал «Ведомостям» депутат Дмитрий Вяткин после того, как инициативу обсуждал экспертный совет фракции. По его словам, сумма должна быть такой, чтобы выплачивать штраф оказалось менее выгодно, чем избавиться от борщевика, сейчас же санкции установлены лишь в отдельных регионах.

Директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза Роман Некрасов сообщил, что ведомство концептуально поддерживает предложенные партией законопроекты. По его словам, они позволят более активно работать над вводом в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, если они поражены

Источник - Ведомости