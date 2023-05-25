Цветов много не бывает: рост производства в 2022 году
Цветоводство обладает значительным потенциалом развития в нашей стране. В прошлом году подотрасль сохранила положительную динамику, было выращено 397,9 млн штук цветов и бутонов, что на 14,4% больше показателя 2021 года.
Передовыми регионами в этой сфере бизнеса являются Калининградская, Московская, Ленинградская, Калужская, Белгородская области, Республика Мордовия и Удмуртская Республика. В этих регионах 96% производственных мощностей заняты под розами, тюльпанами, герберами и хризантемами.
Развитию сегмента способствует льготное кредитование. В том средства можно направлять на внедрение цифровых технологий и автоматизацию предприятий.
Источник - Минсельхоз
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