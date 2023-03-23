Заявка
Позвонить
Баннер
Проект «Мой гектар»

Что нового в поселке «Усадьба в Завидово»

Опубликовано: 23.03.2023


Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

Строители Сервисной компании занимались срезкой дорожного полотна и оканавливанием с обеих сторон 420 метров.

Поделиться:

Читайте также:

18.04.2023

Применение геоинформационной системы для землевладельцев: как масштабировать бизнес

18.04.2023

Фермерское хозяйство: что это такое, как открыть, какие имеет льготы

14.04.2023

Как открыть фермерское хозяйство: советы экспертов

13.04.2023

Что делать на участке в апреле: чек-лист для дачников

12.04.2023

Новости Сервисной компании «Мой гектар» 6–12 апреля 2023

12.04.2023

Что нового в поселке «Мое поместье»

12.04.2023

Что нового в поселке «Усадьба в Завидово»

12.04.2023

Что нового в поселке «Усадьба на Волге 2»

12.04.2023

Что нового в поселке «Усадьба на Волге 3»

Все новости
моепоместье.рф
Поселок месяца

Хотите узнать подробнее о проекте?

Оставьте заявку, мы отправим вам презентацию о проекте на почту

  • width=
    Заявка успешно отправлена, в ближайшее время с Вами свяжется наш сотрудник.
  • Во время отправки заявки возникли сложности.

    Пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз.

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 ГК РФ. Опубликованная на данном сайте информация может быть изменена в любое время без предварительного уведомления.

© 2016-2023 Все права защищены. Политика конфиденциальности | Правила использования подарочного сертификата | Информация на сайте не является публичной офертой. На сайте используется reCAPTCHA и политика конфиденциальности Google: политика, условия.

Информация на сайте не является публичной офертой

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт, а также вся информация о товарах и ценах, предоставленная на нём, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации либо другими его Статьями.

Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, пожалуйста, оставьте заявку на консультацию.

Гражданский кодекс РФ. Статья 437.
1. Реклама и иные предложения, адресованные неопределенному кругу лиц, рассматриваются как приглашение делать оферты, если иное прямо не указано в предложении.
2. Содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется, признается офертой (публичная оферта).