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Что нового в поселке «Усадьба в Завидово»

Опубликовано: 18.05.2023


Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

Совместными усилиями сотрудников СК «Мой гектар» и экскаватора Doosan 300 были выполнены работы по срезке, отводу воды, оканавливанию и разравниванию территории 550 метров.

Также проведены кадастровые работы — вынос технических точек под оканавливание.

В поселке начались сельскохозяйственные работы.

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