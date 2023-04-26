Что нового в поселке «Усадьба в Завидово»

Опубликовано: 26.04.2023





Поселок «Усадьба в Завидово»

Развитие поселка

Были проведены кадастровые работы: вынос точек межевых знаков — примерно 1,2 километра.

В поселке ведутся работы по строительству дорог. Главный участник процесса — экскаватор Doosan 300. Были выполнены: срезка дорожного полотна 3360 метров, разравнивание и оканавливание с обеих сторон 3580 метров. Оканавливание на завершающей стадии. Осталось отвести воду в некоторых местах и перейти к следующему этапу — укладке отводных труб в местах, где скопилась вода.

Сейчас самое подходящее время для осуществления отвода воды в поселках. В сухую погоду сложнее понять, как будет скапливаться вода в период половодья.