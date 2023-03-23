Что нового в поселке «Усадьба Бельгардов»
Поселок «Усадьба Бельгардов»
Развитие поселка
Продолжаются внутренние работы в доме управляющего:
- декоративная облицовка столбов доской;
- монтаж плинтуса по периметру помещений;
- установка наличников на окна.
Выполняются электромонтажные работы: установка кабель-канала для дальнейшей укладки кабельной линии для систем электроосвещения и бытовой электрической сети, а также установка автоматики управления светом. Кроме этого, наши специалисты произвели монтаж системы временного освещения.
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