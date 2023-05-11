Что нового в поселке «Мое поместье»
Поселок «Мое поместье»
Развитие поселка
Наша стройбригада выполняла расчистку полотна дороги от лесопосадок 200х12 метров, занималась разметкой дороги 1250х12 метров.
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Поселок «Мое поместье»
Развитие поселка
Наша стройбригада выполняла расчистку полотна дороги от лесопосадок 200х12 метров, занималась разметкой дороги 1250х12 метров.
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