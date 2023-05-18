Что нового в поселке «Имение Алексеевское»
Имение Алексеевское
Развитие поселка
В поселке завершаются работы по покраске дома управляющего.
Проводятся работы с участием экскаватора Doosan 175 и бульдозера ЧТЗ:
- планировка обочины вокруг пруда;
- перемещение плодородного грунта, образуя конус;
- срезка плодородного грунта 60х8 метров;
- переброска грунта с обочины для планировки 60 метров;
- отвод воды и оканавливание 50 метров;
- планирование грунта.
Также был спланирован участок перед домом, далее по плану благоустройство приусадебной территории.
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