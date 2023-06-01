Что нового в поселке «Что нового в поселке «Имение Алексеевское»

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Зона интенсивного развития
ЗИР
Это территория в поселках, которая подойдет людям, планирующим строительство в ближайшее время. Ваши соседи по зоне интенсивного развития — люди, нацеленные на быстрый результат.
Преимущества:
Рост инвестиционной привлекательности
Ускоренное развитие
Рост стоимости участка
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про зону интенсивного развития