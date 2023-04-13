Что делать на участке в апреле: чек-лист для дачников

Опубликовано: 13.04.2023

В апреле большое внимание уделяется подготовке земли к посадке растений, и именно этот месяц является наиболее трудоемким и насыщенным для дачников. Что важно знать садоводам и огородникам?

Консультирует Гузель Хусаинова, заместитель руководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Татарстан

Апрель – это время, когда нужно работать с землей. Однако прежде чем приступить к вскапыванию огорода, важно знать некоторые земледельческие «хитрости».

Специалисты напоминают: нельзя вскапывать сырую землю. Если на участке почва слишком влажная и при работе с лопатой выкорчевываются большие пласты земли, то нужно дождаться, пока сойдет вода. Иначе при вскапывании можно понаделать таких комьев земли, которые потом никакими граблями не разобьешь. Также нельзя слишком запаздывать с обработкой почвы – сильно пересохшая земля становится похожей на песок и плохо насыщена кислородом.

Оптимальную влажность можно проверить простым способом: сжать в руках ком земли, в идеале он должен распасться на небольшие фрагменты. Если рассыплется, значит, почва слишком сухая, если останется плотным комом – влаги еще слишком много.

При вскапывании земли не забываем о внесении удобрений. Рекомендуется применять органику – навоз, компост, торф. Азотные и минеральные удобрения можно добавить после обработки земли, поверхностно.

Чтобы количество сорняков на будущих грядках было как можно меньше, нужно при вскапывании и бороновании убирать с земли корешки. Это нелегкая работа, поскольку придется очень много наклоняться, но такой способ глубокой прополки эффективен и оправдан.

Если вы планируете посадку картофеля, то в начале апреля следует перебрать клубни для посадки, выложить их в хорошо проветриваемое и освещенное место для яровизации. При этом нужно помнить: нельзя, чтобы на картофель попадали прямые солнечные лучи.

Если на зиму были посеяны озимые чеснок и лук, следует снять мульчированный слой, взрыхлить и подкормить почву с этими посевами.

В апреле необходимо подготовить теплицы к новым посадкам. Почву, помимо вскапывания и внесения удобрения, следует обеззаразить. Для этого используется 3%-ная бордоская жидкость. Также рекомендуется вымыть стекла или пластик в теплице – это улучшить светопроницаемость материала.

В начале апреля следует удобрить прикорневую систему плодовых деревьев и кустарников. После того как сойдет снег, нужно снять все обвязки с деревьев, убрать защитный лапник и щиты от солнца.

Если почва еще слишком влажная, не стоит топтаться возле корней деревьев: это ухудшит их питание и насыщение кислородом.

В середине месяца можно начать обновлять сад, высаживать саженцы деревьев или кустарников в заранее подготовленные и удобренные органикой и золой лунки. Саженцы нужно обязательно подвязать.

Следует внимательно просмотреть все деревья и кустарники, чтобы убедиться в том, что на коре или ветках не появились насекомые-вредители. В целях профилактики нужно обработать стволы растений раствором медного купороса.

С наступлением теплых дней можно заняться клубникой. Следует убрать мульчу, взрыхлить и удобрить землю вокруг побегов.

Источник - АГРОXXI