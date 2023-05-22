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50 млн «квадратов» в год — задача по вводу ИЖС

Опубликовано: 22.05.2023

Власти России планируют, что объемы строительства индивидуального жилья (ИЖС) в стране сохранятся в ближайшие годы на уровне 50 миллионов квадратных метров в год, однако существует риск дефицита площадок для новых проектов, заявил РИА Новости в кулуарах международного экономического форума «Россия - исламский мир: KazanForum» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Наша задача, чтобы ввод ИЖС был на уровне 50% от общего объема, а это 50 миллионов квадратных метров», — сказал он.

При этом Хуснуллин подчеркнул, что в настоящее время большая часть ввода индивидуальных домов в России приходится на новое строительство, а не на регистрацию уже построенных домов по дачной амнистии.

«Ввод по прошлому году был таким большим по нескольким причинам. Первое: мы стали делать социальную газификацию к участкам, а не только к границам населенного пункта. Второе: объемы индивидуального строительства увеличились из-за эффекта пандемии в 2022 году, вокруг той же Москвы число новых индивидуальных домов увеличилось кратно. Третье, свой эффект дало и ускорение процесса регистрации домов в Росреестра. Есть и четвертый фактор: мы увидели, как сильно массовое строительство ИЖС стимулирует строительство дорог. В той же Владимирской области до начала строительства М-12 ввод был 0,4-0,5 метра на человека, а сейчас этот показатель вырос до 0,9 квадратного метра. Жить и отдыхать во Владимирской области и за час доезжать до Москвы – всем нравится», — отметил вице-премьер.

Вместе с тем, признал он, из-за активного роста индивидуального строительства в России существует риск нехватки площадок для домов в будущем.

«Теперь есть другая проблема: из-за того, что у нас произошел бурный рост ИЖС, участков уже не хватает. Этот год мы еще прокатимся на существующих заделах, а следующий год будет сложнее. Надо предпринимать меры, например, заняться активным вовлечением в оборот тех 100 тысяч гектаров неиспользующейся земли, которую мы нашли с помощью Росреестра», — добавил он.

Источник - РИА Недвижимость

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