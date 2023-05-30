5 ошибок при строительстве дачного дома

Опубликовано: 30.05.2023





Лето — это период активного строительства на загородных участках, многие до холодов стремятся завершить возведение дома. При этом собственники хотят сэкономить и совершают серьезные ошибки. Разберем их вместе с экспертами.

Отсутствие проекта

Одна из главных ошибок — это отсутствие проекта. Без четкого плана строительства можно совершить много серьезных, а зачастую и фатальных для дома ошибок, говорит руководитель направления «Архитектура и дизайн» сервиса «Ремонт со СберУслугами» Полина Цветкова.

Экономить на проекте нельзя, ведь он помогает определиться не только со сроками строительства, но также со списком всех необходимых работ и денежными затратами на них. Без проекта нельзя составить корректную смету, что неминуемо приведет к непредвиденным расходам. Такое строительство затянется и приведет к дополнительным расходам. Зачастую подобные работы оборачиваются тем, что попросту не удается внедрить в конструкцию те или иные элементы, добавляет менеджер по развитию направления компании DIY ROCKWOOL Александр Коршунов.

Что должен включать в себя проект дома:

размеры;

общая площадь;

вид грунта на выбранной местности;

ширина и глубина фундамента;

этажность;

наличие балкона или террасы;

канализация;

наличие санузла;

подвод воды;

нагрузка на фундамент;

отопление;

свет.





Ошибки с фундаментом

Фундамент — это основа дома, которая определяет его долговечность и беспроблемную эксплуатацию. Именно при самостоятельной заливке фундамента совершается много ошибок. Например, фундамент делается без учета геологии почвы или неверно закладывается арматура, объясняет Полина Цветкова.

По словам Александра Коршунова, между грунтом и арматурой обязательно должен быть залит слой бетона, при этом его надо заливать в один этап. Если растянуть эту процедуру, то на стыках могут появиться швы и негативно сказаться на прочности здания.

Полина Цветкова добавляет, что фундаментные работы лучше доверить профессиональным строителям, которые будут соблюдать сроки высыхания, например, бетона и никогда не начнут возводить дом до того, как залитый фундамент устоялся.





Самостоятельное строительство

Многие допускают ошибку, пытаясь построить загородный дом своими руками. Существует риск, что кладка кирпичей в итоге будет неправильной, бревна пойдут вкривь и вкось, начнутся проблемы с коммуникациями. По словам экспертов, это приведет к увеличению сроков строительства и постоянному исправлению ошибок и просчетов. Поэтому лучше воспользоваться услугами профессиональной бригады. Но с профессионалами нужно заключить письменный договор, прописав в нем ответственность за возведение дома.





Экономия на стройматериалах

Строительство загородного дома — довольно дорогое удовольствие. Поэтому неудивительно, что многие собственники хотят сэкономить и пытаются сделать это за счет приобретения более дешевых стройматериалов. Например, покупают недорогие щебень, цемент и песок. Чем дешевле цемент, тем ниже его прочностные качества. А в дальнейшем это негативно скажется на эксплуатации дома и может привести не только к трещинам на стенах, но даже к обрушению.

Собственнику лучше не заниматься закупкой строительных материалов самому, а доверить это прорабу нанятой для возведения дома бригады. Профессионал купит те товары, которые отвечают всем нужным требованиям, в итоге не придется покупать их снова, тратя лишние деньги, говорит Полина Цветкова.





Неправильный монтаж кровли

Еще один важный момент в строительстве дома — его кровля. Одна из самых распространенных ошибок — неправильный монтаж. Если крышу дома делают непрофессионалы, то они довольно часто ошибаются с шагом крепежа (расстояние между витками), говорит Полина Цветкова. По словам эксперта, это может привести как к образованию конденсата под крышей, так и к шуму при сильном ветре.

Шаг на разных типах кровли:

металлочерепица — 30–40 см;

черепица — 25–30 см;

фальцевая кровля — 20–40 см;

шифер — 50–60 см;

профнастил — 35–40 см.

Также нередко допускаются ошибки, когда делается водоотведение. Водостоки и угол их наклона надо проектировать, иначе со стоком воды возникнут сложности, которые могут вызвать протекание, резюмирует Полина Цветкова.

Источник - РБК.Недвижимость