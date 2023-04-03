3 причины роста интереса к каркасным домам

Опубликовано: 03.04.2023

В России растет популярность каркасных загородных домов. В прошлом году строить загородный дом по каркасной технологии собирались 39,65% из 2 тыс. опрошенных посетителей выставки компании «Малоэтажная страна». Это на 15,69 п.п. больше, чем в 2018–2019 годах (23,96%), говорится в поступившем в редакцию исследовании компании.

Второе место с большим отрывом занял вариант с постройкой каменного дома (9,95%). Также в топ-5 популярных ответов вошли дома из клееного профилированного бруса (3,95%) и SIP-панелей (3,32%). 24,17% респондентов «Малоэтажной страны» затруднились ответить, по какой технологии планируют строить дом.

Вместе с экспертами разбираемся в главных причинах роста популярности на загородном рынке каркасных домов.

Что такое каркасный дом

Основу такого дома составляет несущий каркас, стены же напоминают слоеный пирог, который заполняется современными материалами для влаго-, ветро- и теплозащиты и обшивается отделочными материалами. Классический каркас появился несколько столетий назад в Европе, а затем получил широкое распространение в Америке.

Причины роста популярности каркасных домов

Скорость строительства

С приходом пандемии коронавируса скорость строительства загородного дома стала одним из приоритетных факторов для потребителя, говорит ведущий менеджер выставки «Малоэтажная страна» Андрей Антипин. Любой каменный дом или дом из газобетона будет строиться дольше каркасного.

Популярность каркасных домов растет благодаря выходу на рынок действительно качественных крупнопанельных домов на основе каркасных решений, подтверждает управляющий партнер компании Nordhus Ольга Магилина. Сборка теплого контура небольшого каркасного дома занимает всего несколько дней, а отделка под ключ — примерно полтора месяца. Да и по энергоэффективности хороший каркасный дом не знает себе равных, говорит Ольга Магилина. По ее словам, расходы на отопление такого дома (при условии соблюдения технологии при сборке) в несколько раз ниже, чем на отопление качественного дома из кирпича или крупноформатных керамических блоков.

Каркасный дом площадью 150 кв. м на уже готовом фундаменте можно построить примерно за один месяц, если же предстоит делать фундамент, строительство займет не более двух месяцев, отмечает эксперт «ТЕХНОНИКОЛЬ» по каркасному домостроению Андрей Баннов. Каркасные же дома заводского изготовления (домокомплекты) строятся, по словам эксперта, как конструктор, примерно за десять дней. За счет этого покупатели имеют четкие прогнозы по бюджету. Сейчас этот сегмент переживает бум спроса, подрядчики перегружены заказами, говорит Андрей Баннов.

Ипотека на каркасные дома

Технология строительства каркасных домов популярна и на ипотечном рынке. Если учитывать, что условия выдачи льготных кредитов на индивидуальное жилищное строительство предусматривают постройку дома в течение года, то понятна популярность такой технологии. Благодаря ей у клиента быстро появляется дом для проживания, а у банка — готовый залог, поясняют эксперты «Домклик». В последнее время также отмечается интерес к розничному сегменту и у производителей каркасных домокомплектов.

Андрей Баннов согласен с тем, что именно ипотека стала мощным стимулом для развития каркасного домостроения. Если раньше люди строили то, на что у них хватало средств, в расчете когда-нибудь накопить и доделать, то с ипотекой можно сразу построить комфортный дом, пригодный для круглогодичного проживания. Ипотека увеличила и широту предложения: на рынке появилось большее количество предпринимателей, предлагающих услуги по каркасному домостроению, говорит эксперт.

В первом квартале 2023 года наблюдался резкий рост спроса не только на каркасные дома, но и на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в целом, уточняют в «Домклик». По данным компании, за неполный первый квартал этого года «Сбер» выдал ипотечных кредитов на ИЖС на сумму более 38 млрд руб., это в четыре раза больше, чем за тот период прошлого года. Из этой суммы на март пришлось 15 млрд руб., что втрое превосходит показатель марта 2022 года.

Типовые проекты каркасных домов

Эксперты утверждают, что свою лепту в рост популярности каркасных домов внес прошедший в 2021 году Всероссийский открытый конкурс на разработку типовых проектов индивидуальных и многоквартирных малоэтажных жилых домов, проведенный «Дом.РФ» и Минстроем. Победителями конкурса стали 40 проектов, внесенные в каталог, из которого граждане и муниципальные власти могут выбрать подходящий вариант.

Потребитель с каждым годом становится более технически подкованным, лучше считает свои деньги и поэтому чаще делает выбор именно в сторону каркасно-панельных технологий высокой заводской готовности, говорит Ольга Магилина.

Плюсы каркасных домов:

короткие сроки строительства;

экологичность;

сейсмоустойчивость;

высокая степень готовности к чистовой отделке;

всесезонность строительства;

энергоэффективность.

Минусы каркасных домов:

пожароопасность;

плохая шумоизоляция.

Источник - РБК.Недвижимость