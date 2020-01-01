Готовые бизнес-планы для вашего участка
Выращивание голубики
Плюсы выращивания голубики:
- Получение продукта с витаминами и лечебными свойствами;
- Не требуются глубокие профессиональные знания;
- Длительный период плодоношения.
Голубика - ягода, обладающая уникальными лечебными свойствами. Отличается большим процентным содержанием витамина С, служит вспомогательным средством для очистки организма от радионуклидов и тяжелых металлов. Свойства голубики известны с давних времен, раньше она широко применялась для лечения и профилактики болезней пищеварительной системы .
До недавнего времени сдерживающими факторами развития данного вида заработка для села был дефицит посадочного материала (саженцев) и отсутствие практической информации о выращивании голубики.
Но сейчас ситуация изменилась и мы можем без особых трудностей организовать свой домашний бизнес на голубике. Период плодоношения ягоды составляет примерно 25 лет.
Преимущества
- Простота выращивания
- Постоянный спрос на продукцию
- Срок окупаемости
- 12 мес.
- Первоначальный объем инвестиций
- 1 800 000 руб.
- Прибыльность
- 2 500 000 руб./год/га
Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?
Оставьте заявку, мы отправим вам презентацию о проекте на почту
-
- Заявка успешно отправлена, в ближайшее время с Вами свяжется наш сотрудник.
- Во время отправки заявки возникли сложности.
Пожалуйста, попробуйте отправить форму еще раз.