Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

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Панда Парк

Готовые бизнес-планы для вашего участка

Панда Парк

Веревочный, канатный, тайпарк или скайпарк, – этот аттракцион называют по-разному, но суть его одна: вам придется пройти витиеватую трассу из веревок, мостиков, троллеев и прочих препятствий. И все это на высоте от одного и до пары десятков метров! Впрочем, бояться не стоит: веревочные парки проектируются таким образом, что для их прохождения не требуется профессиональная физическая подготовка. Безопасность в них обеспечивают страховка, шлемы, а порой и прочная сетка внизу, так что подобные аттракционы быстро завоевали популярность – причем, не только у взрослых, но и у детей.

В бизнес-плане описано создание веревочного парка для детей и взрослых.

Своя канатная полоса может быть и в вашем поселке. Почувствовать себя супергероем сможет каждый.

Преимущества

  • Высокий уровень доходности
  • Быстрая окупаемость проекта
  • Спрос на услуги как у жителей поселка, так и у гостей территории
Срок окупаемости
36 мес.
Первоначальный объем инвестиций
4 000 000 руб.

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