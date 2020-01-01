Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

Гостевые дома

Гостевые дома могут быть общими с хозяевами или автономными. Кроме сдачи в аренду жилой площади, как правило, владельцы гостевых домов предоставляют дополнительные услуги: питание, экскурсии, аренду бань, прокат оборудования

Бизнес на гостевых домах уже давно показывает свою востребованность и рентабельность. Городскому человеку, уставшему от шума и недостатка кислорода, придать силы и восстановить здоровье поможет только загородный отдых. Поэтому такая индустрия будет востребована всегда.

Организовать бизнес на гостевых домиках можно поэтапно: на первом этапе строительство 1-2 помещений; на втором — создание дополнительных услуг и сервисов; на третьем — расширение бизнеса. Если в создании гостевых домиков будет участвовать не один человек, а коллектив, то с момента начала проекта до момента получения доходов может пройти меньше полугода.

Преимущества