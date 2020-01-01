Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

Готовые бизнес-планы для вашего участка
Детский развлекательный центр
Цель проекта: организация детского досугового центра и получение прибыли.
Многие владельцы участков и жители поселков переезжают за город с детьми, чтобы дети могли проводить время на свежем воздухе, общаться с природой, приучаться к труду. Разнообразный игровой досуг можно организовать в поселке за счет организации детского развлекательного центра.
На территории участка или поселка можно установить многофункциональные детские и спортивные площадки, закрытый шатер для проведения дней рождения, праздников, мастер-классов. С помощью такого развлекательного центра можно организовывать еженедельные мероприятия для детей, принимать экскурсии одного дня, получать доход от проведения мастер-классов и развлекательных мероприятий.
Преимущества
- Небольшие инвестиции
- Растущий рынок сбыта
- Круглогодичный бизнес
- Получение прибыли за счет организации мероприятий
- Срок окупаемости
- 24 мес.
- Первоначальный объем инвестиций
- 500 000 руб.
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