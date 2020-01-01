Хотите узнать подробнее о бизнес-плане?

Автосервис

Цель проекта: строительство автосервисного комплекса и получение прибыли в течение первых двух лет работы.

Описание

На сегодняшний день ежегодный рост количества легковых автомобилей составляет 4%, что ведет к увеличению объема сопутствующих услуг, в том числе сервис автомобиля.

Концепция проекта предусматривает создание предприятия для оказания услуг автосервиса автомобилей в Тверской области и Центральном федеральном округе.

Ценовая политика фирмы нацелена на завоевание потребителей, поэтому цены на услуги данного предприятия среднерыночные или ниже рыночных на 20%.

Необходимая площадь помещений от 128 м².

Преимущества